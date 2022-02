Wibilinga viert de oudste gemeente: Moorsele bestaat 975 jaar

In 1046 duikt de naam Morsella voor het eerst op. Hiermee is Moorsele de oudste gemeente die in schrift wordt vernoemd. Het feestprogramma moest een jaar uitgesteld worden. Er staan een veelheid aan activiteiten op stapel met voor ieder wat wils.

“We schieten het feestjaar op gang in de erfgoedrijke kerk op zondag 3 april”, steekt Eric van wal. “In de namiddag leidt een wandeling van ongeveer zeven kilometer je naar het Verdwenen Moorsele, met medewerking van de wandelclub de Zevenmijl-stappers.

Fietstocht en kasteelfeesten

Op 21 mei is het fietsen geblazen. Steven Bels verduidelijkt: “Met de werkgroep Veldwerk stippelden we een tocht uit langs de vele hofsteden in Moorsele. Je werkt aan de conditie én leert nog bij over de geschiedenis van de landbouw. Je zal het parcours kunnen volgen met je smartphone, maar we voorzien ook een papieren alternatief.”

De dag wordt afgesloten met een barbecue op de hoeve Gykiere. Tijdens het feestweekend op de barakken, staat op 7 juni de voordracht de geschiedenis van Overheule met de Barakken en de Sinksenfeesten op het programma. Wibilinga-onderzoeker Geert Opsomer tekent verantwoordelijk voor deze bijdrage. Plaats van afspraak is de feesttent op de Barakken. Een hoogtepunt van dit jaar worden de Kasteelfeesten. Lothaire Vanoverberghe kondigt aan: “We zorgen voor een tweedaags programma.”

“We hebben een re-enactgroep op de kop kunnen tikken. Denk aan ridders die zwaardvechten, lanseniers of boogschutters in originele kledij uit de 15 en 16 de eeuw. Er wordt muziek voorzien en natuurlijk ook eten en drinken.”

Tweede deel

Het tweede deel van het feestjaar bevat nog een Eucharistie op 21 augustus, een geanimeerd bezoek aan Molen de Grote Macht op 11 september, een tentoonstelling met werken van kunstenaar Guido Vanoverberghe eind september en een slotactiviteit op 27 november met de voorstelling het fotoboek Moorsele – van vroeger en nu. Verdere informatie vind je binnenkort op de website www.moorsele975.be.

(HV)