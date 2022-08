Wibilinga trekt op Hoppe- en Biertoer

Op zaterdag 3 september organiseert Biergroep Wevelgem een bustocht waarbij je kan zien en ruiken hoe de hop wordt geoogst en gedroogd, het bierbrouwen wordt uitgelegd en vanzelfsprekend kan er gedegusteerd worden.

De Biergroep, onderdeel van heemkundige kring Wibilinga, is vijftien man sterk. “Het is niet zo vreemd dat er een aparte groep is binnen Wibilinga die zich focust op bier”, vertelt voorzitter Didier Stragier. “Je moet weten dat Wevelgem heel wat brouwerijen heeft gekend, zoals brouwerij Gheysen naast de Middenstand. Of waar ooit de Bond was, brouwde men ook bier. Een groot deel van de leden van de biergroep brouwt overigens zelf bier.”

Hopbellen

Een van die leden is Nino Bacelle, eigenaar-brouwer van De Ranke uit Dottenijs en rasechte Wevelgemnaar. Hij is de bezieler van de Hoppe- en Biertoer op zaterdag 3 september. Eerste halte is hopboerderij Forrest Farm in Waasten. “De bieren van De Ranke worden gebrouwen met hopbellen”, legt Nino uit. “Dat is de uitzondering, de meeste worden gebrouwen met hopkorrels. Forrest Farm is de vaste leverancier van onze hopbellen, bij hen vind je vele variëteiten die op zich al behoorlijk zeldzaam zijn. De oogst van de hoppe is begin september, daarom dat we de trip nu gepland hebben. Die ranken – vandaar de naam van onze brouwerij trouwens – zijn wel zeven meter lang en groeien tot tien centimeter per dag. De oogst is werkelijk een bijzondere gebeurtenis. Aan een rank staan wel 5.000 bloemetjes, de bellen. Die zijn zeer vochtig en worden daarom meteen gedroogd in de ast op hoge temperatuur. Binnen de twee uur zakt de vochtigheidsgraad van 80 tot 8 procent. De geur die daarbij vrij komt, is immens en tegelijk fantastisch.”

Met Nino als gids leer je dat bierbellen gebruiken niet de eenvoudigste oplossing is om bier te brouwen en waarom hij het dan precies wel doet. De bustocht gaat verder naar Bar Bernard in Watou voor het middagmaal en in de namiddag wordt halt gehouden bij brouwerij Deca in Woesten. “De eerste brouwsels van de Ranke brouwde ik daar. Deca heeft ook zijn eigen bieren waarvan Antiek wellicht het best gekend is. Brouwer Christiaens geeft er ook een rondleiding met degustatie.” De bus vertrekt in Woesten richting Wevelgem om 17 uur. De kostprijs is 55 euro.

Inschrijven kan tot dinsdag 30 augustus via biergroepwevelgem@gmail.com.