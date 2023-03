Wevelgem, Moorsele en Gullegem klaar voor een weekend Saint-Vélo

Een weekend lang is Wevelgem weer het centrum van de wielerwereld. Ook Moorsele en Gullegem hebben flinke wielerkoorts. Een overzicht van de festiviteiten – die voor het eerst al op vrijdag beginnen – en van de verkeersafspraken.

Zondag 26 maart is het weer Saint-Vélo, en duizenden sportievelingen kijken even hard uit naar zaterdag 25 maart om hun eigen Gent-Wevelgem te rijden, maar het feest begint dit jaar al op vrijdagavond.

“Dat is inderdaad iets nieuws”, zegt Annelore Cleuren van organisator Flanders Classics. “Alles speelt zich af op het Guldenbergplein, waar het Koerscafé doorlopend open is. Om 19 uur is er een estafettewedstrijd voor verenigingen, op een verlicht parcours. Het gaat niet alleen om welke vereniging het snelst kan fietsen, ook de mooist verklede deelnemer en de best versierde fiets maken kans op een prijs. Wie niet deelneemt, kan vanaf 20.30 uur vrij fietsen op dat parcours.”

Mooie landschap

Het parcours van Gent-Wevelgem kan op zaterdag verkend worden tijdens de Gent-Wevelgem Cyclo. Afhankelijk van de afstand die je kiest – 75, 105, 125, 150 of 220 kilometer – rijd je door de Moeren, over de Plugstreets en in het Heuvelland. Alle ritten starten in Wevelgem, passeren onder de Menenpoort in Ieper en moeten de Kemmel over.

Op zondag wordt er om 10.50 uur gestart onder de Menenpoort. Na een goed half uur rijden de renners Moorsele binnen. De straatband van Kunst naar Vermogen, Streetmagic Joppe, GameBoy en De Poetsploeg zorgen er voor de sfeer. Daarna fietst het peloton door Gullegem, waar De Twoapegerapte, Marcel Cyclette en La mer Perdue er de ambiance inhouden. In beide gemeenten zorgt spellenclub 13 voor animatie voor de kleinsten en kan je de koers op groot scherm volgen.

Terwijl de renners zich vergapen aan het mooie landschap, wordt aan de aankomst de spanning opgebouwd. De Early-Riders Loopfietsjeswedstrijd is ondertussen een traditie. Dit jaar mogen de jongens en meisjes van geboortejaren 2018 tot 2021 het vanaf 13 uur tegen elkaar opnemen. Daarna mogen ze allemaal het officiële podium op. En dan is het wachten op de aankomst van de renners. De mannen worden verwacht omstreeks 17 uur, de vrouwen een uurtje later.

Verkeershinder

Voor wie het nog niet wist: Wevelgem centrum is afgesloten voor alle verkeer van vrijdagmorgen 24 maart tot maandagmiddag 27 maart. De gemeente voorziet fietsparkings op het grasplein in de Schoolstraat en naast de kerk in de Lode de Boningestraat. In Moorsele en Gullegem geldt een rijverbod tijdens de doortocht, tussen 11 en 12 uur. Op het parcours geldt een parkeerverbod van middernacht tot na de doortocht. De kernen blijven een hele dag afgesloten. Er zijn omleidingen voorzien.

(SL)