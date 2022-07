Westerkwartier viert feest, Klein Verhaal werkt al maanden met bewoners aan buurtfeest

Op het Catharinaplein strijkt dit weekend Quartiers d’O neer. Er zijn voorstellingen, optredens en De Langste Tafel. Er komt ook een kunstwerk in de publieke ruimte. “De wijkbewoners zullen zelf bepalen wat en waar het komt.”

Quartiers d’O is een project waarbij Klein Verhaal, TAZ, De Grote Post, Kaap en FMDO samen met wijkbewoners een groot feest bouwen. “Elk jaar op een andere wijk en aanvankelijk was het gewoon een driedaagse tijdens TAZ. Maar vanaf dit jaar pakken we het uitgebreider aan.”, zegt Hans Dewitte van Klein Verhaal.

Koor

Vanaf maart zijn we al actief op het Westerkwartier waarbij we met inwoners nadenken over het feest en de programmatie. We stelden ook een koor van 20 zingende wijkbewoners samen. Met hen maakten we zelf songs over de wijk, het leven van de mensen.”

Vrijdagavond is de première voor het koor. Ook het filmfestival werkt mee: op vrijdagavond is er de vertoning van Nowhere, de openingsfilm van het afgelopen festival. Ook de cast en crew komen langs om met de wijkbewoners te praten

Op zaterdag is er de hele dag animatie, optredens, op het plein strijkt een eigenzinnige ‘Radio Republiques des rêves neer. Nicolas Delalieux en Femke Stallaert zijn op het plein vanaf 12 uur en op Radio Noordzee 105 FM (vanaf 18 uur) te beluisteren. Verder zijn er dansworkshops en vanaf 22 uur een Bal Populaire.

Kookploeg

Er werd ook een kookploeg samengesteld met mensen uit diverse achtergronden. “Zij stellen het menu samen en koken voor De Langste Tafel op zondagmiddag. Tussen door brengen performers de verhalen die ze bijeensprokkelden in de wijk”, zegt Dewitte.

En er is groot enthousiasme: een ploeg van 60 wijkbewoners werkt mee. Jan Boury : “Ik woon 40 jaar op de wijk en zag hun oproep. Ik help mee met de opbouw en ben in het weekend afwasser. Mijn vrouw zingt mee in het koor. We zijn ook de wijk rond gegaan met onze affiches en daar was de respons goed.”

Ook ben Lucas maakt graag drie dagen vrij : “Ik help bij de opbouw en steun zo Klein Verhaal. Ik sta helemaal achter de boodschap die ze hier brengen.”

September opnieuw samen

Na het feestweekend valt het niet stil. “In september brengen we de groep weer samen. Dan is de opdracht om een beeldend werk te selecteren dat een plaats krijgt in de publieke ruimte. Er zijn 5 kunstenaars vanuit verschillende disciplines geselecteerd. Die brengen we samen met de bewoners en daarna doen ze een voorstel.”

“De wijkbewoners beslissen wat ze willen en waar het komt. Er is een engagement van de stad om dat permanent werk ook effectief te plaatsen, momgelijks al volgend voorjaar, in functie van bijvoorbeeld de heraanleg van een straat of plein.”

Dewitte en zijn ploeg hebben intussen hun hart verloren aan het Westerkwartier : “Dit is een warme wijk waar bewoners zeer veel zin hebben om initiatief te nemen en in te gaan op het aanbod.”