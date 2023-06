West-Vlamingen massaal aan het headbangen op Graspop: “Guns ‘N Roses? Dat mag je niet missen!”

Tot en met zondagavond 18 juni zijn fans van metal weer trouw op post op de 26ste editie van Graspop Metal Meeting in Dessel. Het festival is uitverkocht, en dat kan ook niet anders met klinkende namen als Bizkit Park, Guns N’ Roses, Arch Enemy, Machinehead, Pantera, Slipknot, Def Leppard, Hollywood Vampires en Disturbed. Op zondagnamiddag is zelfs ‘Helmut Lotti Goes Metal’ te bewonderen op de festivalweide.

Natuurlijk waren ook talrijke West-Vlamingen present om zich vier dagen uit te leven op Graspop. We liepen al meteen een groep uit Diksmuide tegen het lijf met v.l.n.r. Michael Vandenauweele, Daytona Claes, Nicky Vandenbussche, Jimmy Clybouw en Brecht Vanwalleghem. Zij kijken vooral uit naar Sick of it all en Arch Enemy. Ze komen al zestien jaar naar Graspop.

Andy Vandenbussche, Dieter Alosserie, Vincent Degroote, Tom Decoene, Lowie Van Brugghe en Stef Vermeersch uit Kortemark. © FODI

Even verderop spraken we een groep uit Kortemark, die bestaat uit v.l.n.r. Andy Vandenbussche, Dieter Alosserie, Vincent Degroote, Tom Decoene, Lowie Van Brugghe en Stef Vermeersch. Hun voorkeur gaat uit naar In Flames en Parkway Drive, die ze zeker niet zullen missen. Ze verblijven vier dagen in Metaltown, een leuk ‘dorpje’ met camping. Tom Decoene doet op zaterdag zelfs de belichting van de band Schizophrenia.

Jeffrey Bogaert, Petra Bogaert, Frederick Dewyn en Willy Van Den Heede uit Dentergem. © FODI

Iets verder hoorden we ons dialect al opnieuw. Deze keer spraken we met een groep uit Dentergem, die bestaat uit Jeffrey Bogaert, Petra Bogaert, Frederick Dewyn en Willy Van Den Heede. “Ook wij zijn hier allemaal voor vier dagen. We overnachten in een mobilhome. Wie we zeker niet willen missen, is Guns N’ Roses.” Petra kijkt dan weer uit om Johnny Depp te zien met Hollywood Vampires. (PADI & Sandro)