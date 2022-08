West-Vlaanderens Mooiste: Tweedaagse met meerdere fietstochten, van 25 tot 125km

In het weekend van 20 en 21 augustus kunnen wielerliefhebbers, sportieve gezinnen én ook wandelaars onze provincie vanuit basecamp Expo Roeselare ontdekken. Al meer dan 40 jaar staat een grote groep vrijwilligers in voor een vlotte en vlekkeloze organisatie.

“West-Vlaanderens Mooiste is gegroeid vanuit het concept Roeselare Fietst”, weet voorzitter vzw Sportevenementen Noël De Meyere (79), die begin de jaren tachtig mee aan de wieg stond van dit wielerfestijn. “Oorspronkelijk ging dit slechts over één dag. In de voormiddag kon je kiezen voor een uitgepijlde wielertoeristenrit en in de namiddag stond aansluitend een gezinsvriendelijke tocht op het programma, allebei vertrekkend vanuit dienstencentrum Ten Elsberge. Samen met Björn Leenknegt hebben we dit evenement door de jaren heen uitgebouwd tot een grootse tweedaagse en later vierdaagse fietshappening die alle hoeken van onze provincie aandeed. Om ons trouw publiek tijdens de 25ste editie wat extra’s te geven, was het de bedoeling om éénmalig de Expohallen als uitvalsbasis te gebruiken. Wegens het enorme succes en het grote potentieel van die locatie, zijn we daar gebleven. Er werd zelfs een camping aan verbonden, de mountainbiketochten kwamen erbij en het evenement barstte door een veelvoud aan animatie letterlijk uit haar voegen. Als de zon van de partij was, ontvingen we op ons wielerfeest meer dan twaalfduizend sportievelingen. De voorbije twee jaar hebben we ons concept door de gekende omstandigheden wat moeten aanpassen. Tijdens de zomermaanden gingen we voor een coronaproof editie waarbij de mensen de routes online downloaden en zo zelf hun fietsmoment konden kiezen. Die periode hebben we ook gebruikt om wat te brainstormen over de toekomst.”

Zondag staat er ook een kinderfietstocht van 15 kilometer op het programma

Feestelijk gebeuren

“Dit jaar staat er een meer afgeslankte versie gepland die we terug gespreid hebben over twee dagen. Stad Roeselare werkt hiervoor samen met de vzw Sportevenementen. De Stad engageert zich voor het campagnebeeld, het uittekenen van de routes en de inschrijvingen terwijl de vzw zich ontfermt over de catering, de sponsoring en de coördinatie van een honderdtal vrijwilligers. Hierbij betrekken we zoveel mogelijk clubs en verenigingen zodat de opbrengst onrechtstreeks terug kan vloeien naar de vrijwilligers en meewerkende groepen. Er een feestelijk en sportief gebeuren van maken, blijft het absolute hoofddoel”, klinkt het enthousiast. “We kozen bewust voor twee dagen om het nieuwe organisatiemodel een kans tot slagen te geven. In de toekomst opteren we misschien wel terug voor een vierdaagse. Mijn ambitie bestaat eruit het bestuursakkoord nauwgezet uit te voeren”, benadrukt Noël. “De vzw Sportevenementen is hierbij de bevoorrechte partner om niet clubgebonden sportorganisaties te organiseren.” Op de vooravond van zijn tachtigste verjaardag blijft deze gedreven organisator zijn levensmotto trouw om altijd het onderste uit de kan halen. “Op beide dagen vertrekken verschillende fietstochten van 25 tot 125 kilometer naar een ander deel van onze prachtige provincie. Zaterdag gaat het richting Kortrijk, met een grote bevoorradingspost in Wevelgem terwijl je op zondag het Brugse Ommeland kan ontdekken waarbij je wat extra energie kunt putten op de bevoorradingen in Wijnendale en Aartrijke. Die laatste dag staat er ook een kinderfietstocht van 15 kilometer op het programma. Nieuw dit jaar is de samenwerking met vzw Kloen, die op zaterdag een wandelconcept van 6 tot 24 kilometer op poten heeft gezet.”

Info: www.westvlaanderensmooiste.be.