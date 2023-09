West-Vlaanderen zoekt dit jaar niet één, maar drie Ambassadeurs

Wie volgt Maaike Cafmeyer op als West-Vlaams Ambassadeur? Dat komen we te weten op woensdag 29 november… maar nu al gaan we op zoek naar wie dan naast onze nieuwe opper-West-Vlaming mag staan. We reiken twee extra awards uit aan een West-Vlaamse onderneming én een goed doel. En goed nieuws: jij kan ons daarbij helpen.

De Krant van West-Vlaanderen gaat dit najaar samen met de provincie, Focus-WTV en Radio2 op zoek naar de nieuwe West-Vlaams Ambassadeur. Na zes jaar is de verkiezing zo stilaan een mooie traditie.

Prijken al op de erelijst: Wim Lybaert (2018), Niels Destadsbader (2019), Wim Opbrouck en Saghine Lampaert (2020), Dominique Persoone (2021) en Maaike Cafmeyer (2022).

“Stuk voor stuk bijzonder mooie namen”, zegt KW-hoofdredacteur Bart Casteleyn (41). “En we zijn nu al benieuwd wie Maaike gaat opvolgen. Dat wordt ongetwijfeld ook een heel preuse West-Vlaming… maar we gaan nóg mensen trots maken.”

Twee extra titels

De organisatie pakt namelijk uit met twee extra awards. “De voorbije jaren merkten we dat er tussen die grote namen vaak ook minder bekende kandidaten stonden die eigenlijk meer aandacht verdienden. Voorbeelden? Jennie Vanlerberghe die strijdt voor meer vrouwenrechten in deze wereld, Conny Vandendriessche die een van onze succesvolste ondernemers is de laatste jaren…”

“West-Vlaanderen is zoveel meer dan onze vele bekende gezichten”

“Zij konden niet opboksen tegen de populaire persoonlijkheden, maar op hun manier zijn ze evenzeer ambassadeur van onze provincie. Daarom reiken we nu twee extra titels uit: De Ambassadeur van Bedrijvig West-Vlaanderen en De Ambassadeur van Warm West-Vlaanderen. We kiezen dus nog altijd dé West-Vlaams Ambassadeur, maar we zullen ook een onderneming en een goed doel in de bloemen zetten.”

Warm West-Vlaanderen

De reden is niet ver te zoeken, legt de hoofdredacteur van deze krant uit. “West-Vlaanderen is meer dan onze vele bekende gezichten. Het cliché wil dat wij harde werkers zijn en dat merk je ook aan de vele bloeiende bedrijven hier. Ook het aantal mensen en verenigingen die zich inzetten voor een ander is opvallend hoog. Dat zien wij elke week in onze rubriek Warm West-Vlaanderen. Het is heel fijn dat we daar met dit initiatief nog eens kunnen op wijzen.”

Alle West-Vlamingen kunnen nu bedrijven en non-profitorganisaties nomineren. “Net zoals bij dé Ambassadeur zoeken we ondernemingen en goeie doelen die zich het voorbije jaar onderscheiden hebben, maar vooral ook West-Vlaanderen uitdragen en daar preus op zijn. Ze moeten de titel Ambassadeur echt verdienen.”

Vanaf vandaag tot en met zondag 8 oktober kan je tips insturen via de website westvlaamsambassadeur.be/tip. Uit alle nominaties worden uiteindelijk zes kandidaten per categorie gekozen. Op vrijdag 20 oktober worden die bekendgemaakt. Twee vakjury’s kiezen de uiteindelijke winnaar.

Slotshow

Op vrijdag 10 november worden dan weer de zes topnamen bekendgemaakt die kans maken op de titel West-Vlaams Ambassadeur 2023.

Het publiek kan dan zijn favoriet kiezen en op woensdag 29 november wordt tijdens een slotshow, onder leiding van Xavier Taveirne, de opvolger bekendgemaakt. Ook de allereerste Ambassadeurs van Warm en Bedrijvig West-Vlaanderen mogen dan het podium op…

Heb jij een tip voor ons? Welke onderneming of goed doel is een echte Ambassadeur van West-Vlaanderen? Laat het weten via de website www.westvlaamsambassadeur.be/tip.