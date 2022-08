West-Vlaamse band Mooneye maakt affiche Veurne La Fête compleet

Stad Veurne maakt zich klaar voor de volgende editie van Veurne La Fête (VLF) die dit jaar weer plaatsvindt op de Grote Markt, de locatie waar het negen jaar geleden allemaal begon. Eindelijk is ook de laatste naam bekend die het Veurnse publiek van zijn sokken zal blazen op 2 september, en dat is opnieuw een West-Vlaamse topper: Mooneye!

De organisatoren hebben de VLF-fans maandenlang in spanning gehouden en beetje bij beetje een tipje van de artiestensluier gelicht. De affiche is nu helemaal compleet!

Op 2 september start Veurne La Fête om 19.30 uur met Boom’n van de weireld als opener, met publieksfavoriet Het Zesde Metaal als headliner en Preuteleute sluit het feestje af. Maar na Het Zesde Metaal zal Mooneye de muzikale ambiance nog een flinke boost geven. En hiermee is de affiche compleet!

Van Mooneye kent iedereen ongetwijfeld ‘Bright Lights’, maar de band heeft nog heel wat meer in zijn mars. De band, dat zijn Michiel Libberecht, die een tijdje solo ging als Mickey Doyle en in 2017 het muziekconcours Jonge Wolven won. In 2018 kwam de EP ‘Mooneye’ uit. 2019 kwam Michiel met zijn band Mooneye als een van de drie winnaars uit de bus bij De Nieuwe Lichting van Studio Brussel.

Roots

Waar de naam ‘Mooneye’ vandaan komt? Simpel, die verwijst naar het dorpje Moen, waar de roots liggen van Zwevegemnaar Michiel. De andere bandleden zijn Jesse Maes (gitaar), Guillaume Navarro (gitaar) en Ramses Van Den Eede (drums). Intussen won de band de harten van het publiek op meerdere festivals zoals Boomtown, Dranouter, Leffingeleure, het Cactusfestival… En op 2 september spelen ze de pannen van het dak op Veurne La Fête!