Wervikanen welkom tijdens zeepkistenrace over de grens

Het comité Jéhan Van d’Helle organiseert in de aanloop van de grensoverschrijdende Tabaksstoet op Hemelvaart donderdag 18 mei in het weekend vooraf voor de eerste keer een zeepkistenrace. Ook deelnemers uit Wervik zijn meer dan welkom.

De zeepkistenrace gaat door op zaterdagnamiddag 13 mei vanaf 16 uur in Gravier du Robinet in Wervicq-Sud. Dat is een zijstraat links aan de rotonde richting het domein Dalle-Dumont. “Er is een prijs voorzien voor het snelste team, maar ook voor het meest enthousiaste en creatieve team”, aldus Philippe Deleu namens de organisatoren.

Toestemming voor minderjarigen

Een ploeg bevat minimum twee en maximum vier deelnemers. Voor deelnemers tussen 13 en 15 jaar dient één van de ouders deel te maken van de ploeg. Indien tussen de 15 en 18 jaar is er een toestemming van de ouders nodig.

Deelname kost vijf euro. Betaling ter plaats na de technische keuring.Inschrijven kan tot maandag 10 april via zeepkistenwervik@outlook.com. Meer info: 0494 89 90 46. (EDB)