Wereldwinkel Veurne pakt uit met Geschenkenbeurs

Naar jaarlijkse traditie organiseert Oxfam Wereldwinkel Veurne zijn Geschenkenbeurs in Dienstencentrum De Zonnebloem. Bezoekers vinden er inspiratie voor originele geschenken voor de feestdagen en ze steunen er tegelijk een nobel project mee.

Faire cadeautjes

Bij Oxfam Wereldwinkel vind je faire cadeautjes mét een verhaal! Naast het traditionele aanbod van geschenken uit eerlijke handel, kan je er dit weekend in primeur de chocoladenoten van The Nutty Farmer aanschaffen en de opbrengst van de bar gaat naar het Veurnse Oxfamproject in Oeganda (info op www.projectnyakashambya.org). Eén ding is zeker: alle geschenken (schuimwijn, biopralines en -orangettes…) die je koopt zijn faire kwaliteitsproducten met focus op het respect voor de mensen die ze hebben gemaakt. Tijdens het Oxfam-wijnfestival, dat loopt tot 31 december 2023, krijgt iedereen een korting van 15 procent op twee dezelfde wijnen, uit een selectie van zes referenties.

Meisjesschool

Sinds 2018 steunen Oxfam Wereldwinkel Veurne en de koffiecoöperatieve ACPCU in Oeganda de meisjesschool in Nyakashambya, zodat ook meisjes er een kans op degelijk onderwijs krijgen. Een succes, want het leerlingenaantal stijgt elk jaar, net als het slaagpercentage van de meisjes in het 7de leerjaar. Toen Oxfam er in 2018 op bezoek ging, stelden ze vast dat de koffieboeren van de coöperatie een koffieveld aanlegden bij de school, met de belofte om de geoogste koffiebonen voor een goede prijs van hen te kopen. Die opbrengst investeerde de school in beter onderwijs. De Veurnse vrijwilligers zetten op hun beurt acties op voor de school.