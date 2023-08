Wereldse benefietbarbecue met muzikaal intermezzo

Ten voordele van een vijfde watervoorzieningsproject in de Kameroense gemeente Douala wordt op zondag 20 augustus vanaf 11.30 uur in zaal Ingelram in Esen een benefietbarbecue georganiseerd. Stuwende kracht is de van Kameroen afkomstige Nadège Bakam, die dit samen organiseert met stad Diksmuide, provincie West-Vlaanderen, Femma wereldvrouwen en Caring Hearts. Er is een muzikaal intermezzo voorzien door de Kameroense zanger Bissi Mag. Kaarten zijn enkel vooraf te koop via Nadege Bakam op het nummer 0489 10 13 08, via de leden van Femma en de Wereldwinkel. Het is ook mogelijk over te schrijven op het rekeningnummer BE43 0004 5521 1401 met vermelding van naam en het aantal personen. De deelnameprijs bedraagt 25 euro voor volwassenen en voor kinderen van 6 tot 12 jaar jaar 15 euro. Op de foto herkennen we Vanessa D’Handschotter, Katarzyna Bachura, Liesje Berteloot, Nadège Bakam, Mieke Claes en Ilse De Ruytter. (foto ACK)