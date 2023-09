Wel erg vroege kerstmarkt voor De Warmste Week in Brugge

Opmerkelijk zicht op ‘t Zand in Brugge vandaag, waar een wel erg vroege kerstmarkt stond opgesteld. Het gaat om een voorproefje voor de solidariteitsactie De Warmste Week van de VRT. Die slaat immers van maandag 18 tot en met 24 december zijn tenten op in Brugge.

Kerstmuziek door de luidsprekers, mensen met kerstmutsen en kraampjes met souvenirs en warme dranken: het was vandaag toch wel een erg bijzonder tafereel op ‘t Zand in Brugge. Studio Brussel en bij uitbreiding de VRT zorgden er voor de vroegste kerstmarkt van het jaar. Bedoeling van het bijzondere initiatief: het publiek alvast warm maken voor de solidariteitsactie De Warmste Week. Zoals bekend trekt die actie, gedragen door de VRT, in de eindejaarsperiode telkens naar een andere stad.

“Er wordt ook qua provincie afgewisseld en het is al geleden van Kortrijk enkele jaren geleden dat De Warmste Week nog eens in West-Vlaanderen te gast was”, vertelt burgemeester Dirk De fauw, die zich ter plaatse overigens liet verleiden tot karaoke zingen van enkele kerstsongs. “De mensen van de VRT waren van oordeel dat ‘t Zand een ideaal plein is voor hun bekende solidariteitsactie. De editie in Hasselt vond plaats op een terrein dat op den duur nogal drassig en slijkerig werd, maar hier op ‘t Zand – dat volledig verhard is – zal dat niet gebeuren uiteraard. Het plein zal overigens volledig open gelaten worden – dus zonder afgebakende in- en uitgangen – en zo zal ook de lokale horeca er een graantje van kunnen meepikken. Wij staan ook volledig achter het thema van dit jaar, namelijk ‘opgroeien zonder zorgen’. Als stadsbestuur streven wij steeds en et tal van acties naar een warme stad en we zetten ook sterk in op jeugd en welzijn. Ik kijk er dus al echt naar uit om De Warmste Week hier te mogen ontvangen van 18 tot en met 24 december en hoop dat er opnieuw een pak geld kan ingezameld worden voor de vele goede doelen binnen het jaarthema.”

Tijdens deze vroege kerstmarkt verzorgde Eva De Roo ter plaatse een live-uitzending voor Studio Brussel en verder tekenden ook Linde Merckpoel en Flo Windey er present.

Meer info via: https://dewarmsteweek.be.