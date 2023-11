Weer massaal paarden en honden gezegend tijdens Sint-Hubertusviering: “Heel plezant en typisch Waregems”

Zondagmiddag vond op de Markt van Waregem de jaarlijkse Sint-Hubertusviering plaats. Naast de traditionele (jacht)paarden werden ook enkele trouwe viervoeters van tientallen inwoners gezegend.

Vroeger gaf de viering het startschot van het jachtseizoen en kregen jagers en ruiters samen met hun paard of hond de zegen van patroonheilige Sint-Hubertus. De eeuwenoude rituelen zoals de kerkdienst, de galm van de jachthoorns en de dierenzegening met het traditionele Sint-Hubertusbrood bleven grotendeels in stand.

Wandelingen

De viering gaat verder door het leven als de Sint-Hubertus Herfst Happening, die in goede banen wordt geleid door Sport Vlaanderen, Rijvereniging De Gaverbeek en Stad Waregem. In plaats van een jachtpartij bij ochtendgloren staan er al enkele jaren verschillende wandelingen op het programma. Daarna vindt een eucharistieviering plaats in de dekenale kerk met het Te Deum naar aanleiding van Koningsdag.

Hoefijzers

Op de middag verzamelden verschillende kijklustigen op de Markt om de zegening van de paarden bij te wonen. Na de krachtpatsers op hoefijzers was het de beurt aan de iets kleinere viervoeters. Iedere geïnteresseerde kon zich namelijk inschrijven om achteraan de stoet mee te wandelen en zijn huisdier te laten zegenen.

Stephanie Vandenberghe en Frederik Goerlandt zakten samen met zoon Henri, dochter Alice en de jonge golden retriever Basile af naar het Waregemse stadscentrum. “We komen elk jaar kijken omdat we die paardenstoet heel plezant vinden, het is typisch Waregems. Er is een leuke sfeer met de huisdieren die meelopen”, zegt Stephanie.

“Wij hebben sinds vorig jaar onze eigen viervoeter in huis, Basile”, pikt Frederik in. “Deze ochtend namen we deel aan een hondenwandeling in Nokere, en nu maken we deel uit van de stoet om hem te laten zegenen. Een golden retriever is van origine een jachthond, dus het past eigenlijk wel.”