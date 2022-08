Weer gezellig zwoegen tijdens KSA-rolmarathon

“Met de oud-leiding van KSA Rumbeke (’t KOLV) organiseren we op zaterdag 13 en zondag 14 augustus opnieuw de traditionele KSA-rolmarathon”, zegt Tom Sabbe, hoofdverantwoordelijke voor dit sportieve evenement.

“We zijn blij dat we opnieuw een ‘normale’ editie van de rolmarathon kunnen organiseren”, zegt Sabbe. “Corona is voldoende bedwongen om er vol voor te gaan. De meeste ploegen hebben hun deelname aan de klassieke rolmarathon op zondag 14 augustus vanaf 10 uur al bevestigd. Alle ploegen fietsen dertig minuten, enkel de drie finaleploegen fietsen er vijftig. Dat zijn dit jaar Oase spinning, Weezer, en de winnende ploeg van 2021, De Ronnierijders. Zij reden toen 159,3 km bij elkaar, een heel sterke prestatie. Dit jaar zijn er ook enkele nieuwe ploegen van de partij, onder andere FC ’t Motje, De Kazand Coureurs en Bikedivision8800.”

“Op zaterdagavond 13 augustus is er opnieuw de ploegenkoers”, vervolgt Tom. “In drie afzonderlijke competities – Girl Power, Voor Echt en Jeugdbewegingen – nemen kleinere teams het tegen elkaar op in verschillende disciplines: tijdrit, sprint, afvallingsrace en een aflossingsrace. Wie de meeste punten verzamelt, wint de competitie. En met een portie opzwepende muziek is de ambiance verzekerd.”

“Dit jaar is er op zaterdagnamiddag vanaf 14 uur opnieuw de Kids Run. We voorzien zes reeksen: 1ste kleuter, 2de kleuter, 3de kleuter, 1ste & 2de leerjaar, 3de & 4de leerjaar en ten slotte 5de & 6de leerjaar. De afstanden zijn respectievelijk 200, 300, 400, 800 en 1200 meter. Inschrijven kan via de Facebookpagina van de KSA Kids Run”

Zwientjeskermesse

“Het kerkplein wordt weer, zoals vanouds, omgetoverd en omheind tot een heus oranje-blauw KSA-dorp, met centraal het KSA-kermiscafé en de grote tent. Ook de originele Zwientjeskermesse, verzorgd door de KSA-ouderraad, op zondagmiddag is terug. Kaarten zijn beschikbaar via de KSA-leiding sinds vrijdag 5 augustus op het Kerkplein”, besluit Tom, die iedereen van harte uitnodigt op hét topweekend van KSA Rumbeke. (AD)

www.ksarumbeke.com