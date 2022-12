Weekend vol sprankelende bubbels in feestzaal van Vismijn Nieuwpoort met ‘Champagne onder de Kerstboom’

Liefhebbers van glazen vol bubbels zitten van vrijdag 9 tot en met zondag 11 december op hun plaats in de feestzaal van de Vismijn in Nieuwpoort, met zicht op de haven, voor ‘Champagne onder de kerstboom’. Deze champagnebeurs is een realisatie van de vzw Champagne aan Zee. Voorzitter Marc Hanton en zijn team kijken er al naar uit.

Als Oost-Vlaming kwamen Marc Hantson en zijn echtgenote Vera zich in Nieuwpoort vestigen. “Nieuwpoort sprak mij aan omdat er hier altijd iets te beleven of te doen is. Met de Vismijn als buur en een boogscheut verder de Noordzee. Gezonde lucht troef. Het leek me ook een ideale locatie voor een champagnebeurs. Nu hebben we zelfs al een leuk Paasfeest kunnen realiseren”, vertelt Marc Hantson.

Vzw Champagne aan Zee keek tevreden terug op het paasgebeuren en werkte intussen in alle stilte aan een kersteditie. “Onder het motto ‘Champagne onder de kerstboom’ willen we met onze champagneboeren de bezoekers, de Nieuwpoortenaren en de tweedeverblijvers in het bijzonder, verwennen met de eindejaarsfeestdrank bij uitstek, champagne.

“Champagnehuizen stellen drie dagen lang hun beste flessen voor”

Champagnehuizen Charles Pougeoise, Damien-Buffet, Guillette-Brest, Henri David Heucq (HDH), Lejeune-Del’Hozanne, Mehlinger & Fils, Néret Vély, Nicolaus Moreau, Philippe Moutardier en Lhuillier stellen drie dagen lang hun beste flessen en speciaal uitgewerkte kerstpakketten voor. Tussenin is het genieten van diverse optredens. Drie dagen genieten van de feestbubbels kan alleen met het glas Champagne aan Zee, te bekomen bij de ingang aan 6 euro, bij reservatie 5 euro”, geeft Marc Hantson nog graag mee.

Vipformule

De driedaagse begint alvast vrijdag met de officiële opening om 18 uur. Wie wil, kan genieten van een vipformule (drie glazen champagne en een waaier van hapjes, aan gereserveerde tafel) aan 25 euro per persoon, enkel op reservatie.

Een van de toppers van de driedaagse is het luxe-ontbijt, op zondag 11 december van 9 tot 11.30 uur. “Dat kan enkel op reservatie, waarbij maximum 150 man mogelijk zijn. Het gaat om een rijkelijke ontbijttafel: diverse soorten brood, spek en eitjes, zoetigheden, kaas, charcuterie, zalm, koffie, thee, vers fruit en een dessertbuffet, af te ronden met twee glazen champagne, dat alles aan je gereserveerde tafel. Deelnemen kost 30 euro per persoon. Reserveren kan via www.champagneaanzee.be/inschrijvingen

Ruilbeurs capsules

Fervente verzamelaars van champagnecapsules zijn aan het feest op zaterdag 10 december, vanaf 9. 30 uur. De degustaties lopen gewoon door en ’s avonds is er om 19 uur een spetterend optreden van de M.G. Brothers.

Tijdens de driedaagse is er doorlopende tombola ten voordele van het Goede Doel. Voorzitter Marc Hantson: “De opbrengst gaat naar het Opleidingscentrum voor blindengeleidehonden Koksijde.”