WECANDANCE trekt 17.000 bezoekers ondanks het weer

Zaterdag ging WECANDANCE van start in Zeebrugge, en ondanks de weersvoorspellingen heeft het festival maar liefst 17.000 bezoekers mogen verwelkomen voor hun tiende verjaardagseditie op het strand.

De organisatoren willen graag hun diepe waardering uitspreken voor de bezoekers die de regen omarmden en in grote getallen aanwezig waren. Gedurende de hele dag hebben de aanhoudende regenbuien de feeststemming niet weten te verminderen. De veiligheid van de bezoekers stond te allen tijde voorop, en we zijn verheugd te kunnen melden dat het evenement zonder noemenswaardige incidenten is verlopen. Terwijl de organisatie zich voorbereidt op de afsluiting van de avond, kijken ze met tevredenheid terug op deze eerste dag van het vierdaagse, dubbel weekend, evenement.

De internationale en nationale artiesten op de stages zijn zeer dankbaar voor het enthousiasme van het publiek, dat onvermoeibaar bleef dansen, zelfs temidden van de regen die met momenten stevig uit de lucht viel. Zowel de artiesten als het publiek hebben deze jubileumeditie vol positieve energie afgetrapt.

Food area

In tegenstelling tot andere jaren heeft het festival meer eten dan ooit verkocht op de eerste dag, waar de catering en food standen ongelooflijk dankbaar voor zijn, mede dankzij de overkapping in de food area. Bezoekers waren duidelijk blij met alle opties, variëteit en kwaliteit van het eten met vegan, vegetarisch en halal opties op het menu. Ook de volledige ge-upgrade stage designs en kunstinstallaties sprongen duidelijk, desondanks de regen, bij veel mensen in het oog. Het festival ziet er dit jaar zeer clean uit, met veel wit op het terrein, zacht roze toetsen en blauwe tinten en maakt voor het eerst gebruik van een krachtig contrast in licht en visuals dankzij immense LED-schermen die zee-gerelateerde beelden afspeelden.

WECANDANCE heeft aanzienlijk geïnvesteerd in een upgrade en volledig nieuwe ‘experience’ om de bezoekers voor deze tiende editie op een geheel nieuw strand te kunnen verwelkomen morgen en aankomend weekend.