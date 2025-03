“We verwelkomen de lente”: Jubileumeditie van Borelle op zaterdag 15 maart

Borelle, Borelle! Steekt vier in d’helle… Op zaterdag 15 maart is er de vijftigste editie van de heropgeviste lentetraditie Borelle. Het Borellecomité laat dit jubileumjaar niet zomaar voorbijgaan.

In 1976 werd in Dranouter naar aanleiding van een tv-opname terug met de verdwenen traditie Borelle aangeknoopt. “Het gebruik bestond erin het ontsteken van een vuur op de Waaienberg (een zijheuvel van de Monteberg) en het binnenbrengen ervan in het dorp”, meldt de organisatie. “De laatste keer dat toen in Dranouter het vuur op de hoogte werd ontstoken was in 1905. Het was oorspronkelijk een feest ter ere van de vruchtbaarheid: vuur en rook verdreven de boze geesten en brachten voorspoed voor de gewassen, voor de dieren en voor de mensen. Rond het vuur werd er gedanst en gezongen. Zodra het mogelijk was, begonnen de feestvierders over en door de vlammen te springen. Ook het vee werd door het smeulende vuur gedreven en men maakte elkaars gezichten zwart met de as. De naam Borelle zou voortkomen van bralle, een bundel stro die men op een perse (stok) stak en die daarna in brand werd gestoken. Zo had met een fakkel. Bij het binnenkomen van het vuur in het dorp werd op iedere hoek van hun tocht een stropop in brand gestoken.”

2.500 bezoekers

Zaterdag 15 maart is er de vijfitgste editie. Er wordt nog steeds gezongen, gelachen, gedanst en gedronken om Koning Winter te verjagen en de lente te verwelkomen. “Het lenteweer was er vorig weekend al en ook voor komend weekend zijn de vooruitzichten goed”, vertelt Gerald Gyselinck. Hij is voorzitter van het comité en al meer dan 25 jaar betrokken bij Borelle. “Borelle is traditioneel op de derde zaterdag van maart, dus steeds tussen 15 en 21 maart. Dit jaar is het op 15 maart en dus een vroege editie. Tijdens Borelle mogen we tot 2.500 bezoekers verwelkomen. We kijken weer reikhalzend uit naar deze jaarlijkse hoogdag. Deze week zijn we elke dag in de weer geweest om alles op tijd klaar te krijgen. Vrijdagmorgen zetten we alles klaar. Vrijdagavond gaan we met ons comité het Borellelied zingen in de plaatselijke horeca.”

“Vrijdagavond gaan we het Borellelied zingen in de plaatselijke horeca”

“Zaterdag zullen we ons volledig concentreren op de Borellewandeling. Zelf neem ik een coördinerende rol op. Ik ben het aanspreekpunt voor mocht er iets gebeuren en zal achter rijden met EHBO en de wc-wagen. We zijn doorheen de jaren natuurlijk al voorbereid op dit evenement dat steeds voor een gezellige drukte zorgt in en rond Dranouter. We verwelkomen zowel mensen uit de buurt, verder in West-Vlaanderen en ook een deel toeristen.”

Wandeling

“Om 16.15 uur staan we klaar aan de wandelboom. Een halfuur later zal de gratis wandeling starten en zingen we het Borellelied. De wandeling is ongeveer 6 kilometer lang. We zijn rond 19.30 uur terug. In OC De Klakeye kan je gezellig nakaarten met een hapje en een drankje. Folkrockband Et Encore komt speciaal voor dit jubileum optreden.”

In aanloop naar Borelle kan je al de wandeling Toertje Nouter doen en een expo volgen. Deze expo loopt door tot de week na Borelle. “We voorzien hier een bijzondere reis door de geschiedenis van Borelle. De wandeling start op het Planciusplein bij de wandelboom. Tijdens de wandeling kom je speciale spandoeken met QR-codes tegen. De tentoonstelling kan je bezoeken in het Dorpspunt van Dranouter, daar vind je de relieken terug van de voorbije 50 jaar. Denk bijvoorbeeld aan de patakons, een jaarlijks aandenken aan Borelle. In het Dorpspunt geniet je verder van een Borellehap en een verfrissend Borellebiertje. Het bier is een hoogblond speciaal bier met een alcoholpercentage van zeven procent, met kruidige toetsen en een droge afdronk. De expo valt zeker in de smaak. Het parcours lag er wat drassig bij, maar daar kunnen wij weinig aan doen. Het zal wellicht nog wat verder kunnen drogen. De banners zijn goed zichtbaar in het straatbeeld en we horen veel enthousiaste reacties.”

Ook later wil het comité nog iets doen met het jubileumjaar. “We ontvingen heel wat mooi beeldmateriaal en willen dat nog verder digitaliseren. Wanneer dit project tot uiting zal komen, is nog even afwachten. De focus ligt nu eerst op zaterdag.”