“We maken er gegarandeerd een topfeestje van”

Op de Roeselare Awards is het de gewoonte dat er ook steeds een live band de party opent en op de 26ste editie is dat niet anders. De Toâpe Geraapte komt met hun achtkoppige partyband het Fabriekspand op stelten zetten. En ook hier zijn de Roeselaarse roots aanwezig.

“We zijn eigenlijk afkomstig van Eeklo, maar met Arne Cools die trompet speelt en basgitarist Nick Vyvey zijn er twee Roeselarenaars in de on stage-band ”, begint Jeffrey Geyssens. “In 2001 zijn we met zijn drietjes gestart met de Toâpe Geraapte en sindsdien zijn we met ons on stage-project uitgegroeid tot een geoliede partymachine. Vergeet de dj’s maar want wij spelen de platen live aaneen: stomende medleys, strakke percussie, schitterende blazers, sprankelende zangers, noem het en de Toâpe Geraapte coverband brengt het mee.”

Geen weekend thuis

“Wij hebben quasi overal in Vlaanderen gespeeld want we hebben twee projecten: de Toâpe Geraapte mobiel waarmee we braderieën, wijk- en straatfeesten animeren en waarmee we ook in Belgium’s got talent zijn gekomen en anderzijds de Toâpe Geraapte on stage die echt een partyband is. Laat ons zeggen dat het een beetje een uit de hand gelopen hobby is geworden. Jaarlijks verzorgen we zo’n 40 on stage optredens en tussen de 60 en 80 mobiele optredens. Dat is veel, inderdaad (lacht). We zijn niet veel weekends thuis en soms zijn er tot 4 of vijf optredens per weekend. Dat vraagt inderdaad zeer begrijpende partners.”

Live DJ-set

“We kijken enorm uit naar de Roeselare Awards. We horen dat het werkelijk hét feest van Roeselare is en we zijn er volledig klaar voor. Neen, we hebben geen plankenkoorts. We zijn op ons best tussen veel volk en veel ambiance. We brengen eigenlijk een live DJ-set en schakelen snel van nummer naar nummer. We maken er een topfeestje van!” (PS)