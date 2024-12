Wat Tomorrowland niet lukt, kunnen ze op De Warmste Week in Brugge wel: Systeem herbruikbare bekers is goed geoliede machine

Op en rond het terrein van De Warmste Week worden maar liefst 250.000 bekers ingezet om iedereen op een vlotte manier van hun pintje of frisdrankje te laten genieten. Omdat glas om veiligheidsredenen geen optie is en plastic wegwerp ook uit den boze is, wordt gebruik gemaakt van herbruikbare plastic bekers die quasi doorlopend gewassen worden in een mobiele wasstraat vlakbij ‘t Zand. “Tot nu toe loopt alles heel vlot”, zegt Caroline Segers van de Uitleendienst van Stad Brugge.

Net als vorig jaar wordt er op het terrein van De Warmste Week (DWW) op ‘t Zand en in de omliggende horecazaken gewerkt met herbruikbare plastic bekers. Het is een veilige oplossing, want gebroken glas wil je echt niet hebben op zo’n mega-evenement, en tegelijk is het ook ecologisch verantwoord.

De tijd van de ‘zachte’ plastic wegwerpbekers ligt nu echt wel achter ons. En net zoals vorig jaar staan er verspreid over het terrein, in de hoeken vooral, grote inzamelpunten opgesteld. Er zijn ook een groot aantal rode containers die uitgerold worden zodat de mensen niet ver moeten lopen om hun beker te deponeren.

Ter plaatse afwassen

Nieuw is dat de afhandeling en het afwassen van de bekers dit jaar nabij de site zelf plaats heeft. Vorig jaar werden die voor de wasbeurten vervoerd naar maatwerkbedrijf Sobo, een eindje buiten de binnenstad, waar een grote, vaste wasstraat staat opgesteld.

Nu werd ervoor gekozen om de bekers dichtbij de site te wassen en te stockeren voor nieuw gebruik. We gingen een kijkje nemen in het Beurs Meeting en Congres Center (BMCC), op het Beursplein vlakbij ‘t Zand, waar een mobiele wasstraat staat opgesteld.

“Stad Brugge beschikt zelf over een ruim aantal herbruikbare plastic bekers, met het stadslogo op, om uit te lenen aan organisatoren van evenementen en voor de eigen activiteiten”, vertelt Caroline Segers, verantwoordelijke van de Uitleendienst van Stad Brugge.

“Voor het wassen en stockeren van die bekers werken we doorgaans samen met maatwerkbedrijf Sobo, die over een grote installatie beschikt om de bekers te wassen. Vorig jaar werden de bekers voor De Warmste Week naar daar gevoerd, maar dat bleek toch zo praktisch niet. Ook al omdat daar in het weekend niet gewerkt wordt, en de weekenddagen zijn de drukste.”

250.000 bekers

“Nu kozen we er dus voor om te werken met een mobiele wasstraat, van de firma The Cup Street, die we vlakbij ‘t zand, dus hier in het BMCC, plaatsen”, gaat Caroline verder.

“Voor dit evenement zetten we 250.000 bekers in, dat is de volledige capaciteit waarover Stad Brugge beschikt. Momenteel (donderdagvoormiddag, red.) zijn 136.000 in omloop op het terrein.”

De herbruikbare bekers worden gebruikt door de uitbaters van de vaste, uniforme drank- en eetstanden op het terrein zelf maar ook door de reguliere horeca rondom de site. “De mensen van de horeca en de drank- en eetkramen krijgen een eerste lading, bij de start van het evenement, zelf aangeleverd door ons maar daarna moeten ze die zelf komen ophalen. Dat kan elke dag tussen 9 uur en 12 uur. Het is niet ver dus ze kunnen dat gemakkelijk met een ‘duveltje’ doen”, vervolgt Caroline.

Vrijwilligers

“De horeca-uitbatingen zijn er zelf voor verantwoordelijk dat er in de directe omgeving van hun zaak niet al teveel lege bekers rond blijven slingeren. De vuile bekers kunnen ze ofwel zelf terug naar hier brengen om te wassen, of ze deponeren ze in een van de afhaalpunten. Voor het ophalen van de grote massa bekers is er een groot team vrijwilligers, die vrijwilligersvergoeding en een hapje en een drankje krijgen. Daarbij wordt er gewerkt in twee shifts van telkens veertig personen.”

“De bekers worden in een soort ‘buggy’ met aanhangwagen naar het BMCC gebracht.” De wasstraat in het BMCC is elke dag operationeel van 8 uur tot 17 uur en daarbij zijn telkens vier personen actief. De bekers, die gestockeerd zijn in bakken van 480 stuks, worden in een soort ‘korven’ gezet en gaan zo twee keer door een automatische wasinstallatie.

Een eerste wasbeurt is voor de reiniging en bij de tweede krijgen de bekers een soort coating waardoor ze goed geschikt zijn om pintjes in te tappen. “Tot nu toe kunnen we niet klagen”, zegt Caroline. “Ook de horeca werkt goed mee en alles loopt bijzonder vlot.”

(PDV)