Was je ook in de ban van Land of Love? Bekijk onze fotospecial.

Met meer dan 9.000 festivalgangers is de vijfde editie van Land of Love in Torhout een fenomenaal succes geworden. Onze fotograaf Johan Sabbe danste over de weide – of toch iets dan in de (verre) buurt kwam – en ving heel wat blije gezichten in de lens van zijn fototoestel. Wie herkent zichzelf of zijn vrienden?

