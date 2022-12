Warmste Moense Markt steunt de Warmste Week: “We gaan kansarmoede tegen”

Zaterdag 10 december organiseert de vereniging Moen Live opnieuw de Warmste Moense Markt. Alles is aanwezig om er een gezellig gebeuren van te maken. De opbrengst gaat naar de Warmste Week van StuBru.

De Warmste Moense Markt is een initiatief van Moen Live met Geert Delaey, Marino Dierick, Raf Demeestere en Luc Declercq. Dit jaar organiseren ze in het kader van kansarmoede. “Dit is meer dan inkomensarmoede. Het is een multidimensionaal concept waarbij we de situatie beschouwen op meerdere levensdomeinen. We definiëren kansarmoede dan ook als een duurzame toestand waarbij mensen beperkt worden in hun kansen om voldoende deel te nemen aan maatschappelijk hooggewaardeerde goederen zoals onderwijs, arbeid en huisvesting”, legt Geert Delaey uit.

Het concept van de Warmste Moense Markt kennen we al enkele jaren, maar dit jaar is hij net ietsje groter. “We breiden uit met een aantal kermisattracties. Zo staat er voor de allerkleinsten een draaimolen en is er een vis- en schietkraam. Om onze honger te stillen, is er een oliebollen- en frietkraam voorzien en worden er lekkere hamburgers gebakken.”

Verscheidenheid

Op de Warmste Markt zelf staan verschillende standhouders met een verscheidenheid aan artikelen en dit alles voor het goede doel. “Zo hebben we de vlammetjes en de mutsen van de Warmste Week, zelfgemaakte juwelen, verzorgingsproducten, faantjessneukelinge, versgebakken pannenkoeken, ambachtelijke paté, droge worsten, donuts, keramiek, sjaals en mutsen, petten en hoeden, leuke buttons, enzovoort. Verder kan je genieten van een gezellige sfeer, muzikale omlijsting, diverse drankjes, jenever en glühwein, of een lekkere tas soep in en rond De Voerman.”

“We bieden een gezellige sfeer, muzikale omlijsting en heel wat lekkers”

Daarnaast organiseren de Steenbakkers er een wedstrijd vogelpik, terwijl men proeft van het Moens Pustjesbier. Bij verteller Man van Toen kan je terecht voor een stukje poëzie. Kunstenaar Tony Blomme stelt diverse schilderijen tentoon en het schilderij Het mooiste plekske van Moen wordt per opbod verkocht. De teller staat nu al op 250 euro.

“In de voerman staan diverse kunstwerken die op zondag 18 december geveild zullen worden onder het toezicht van een curator. De kunstenaars met een gouden hart zijn Edgard Antoin, Philippe Boutens, Achiel Pauwels, Piet Rogie, Pedrio Piet, Els Demuynck, Peter Six en nog vele anderen. Ze bieden hun kunstwerken per opbod te koop aan. Ook deze opbrengst komt ten goede van de Warmste Week”, besluit Geert Delaey.

(GV)