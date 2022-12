Warme stem Barbara Dexweerklinkt op zilveren kerstconcert Gezinsbond in Kanegem

Voor de 25ste keer organiseert de Gezinsbond in Kanegem het jaarlijkse kerstconcert. Voor dat zilveren jubileum mocht het wat meer zijn. Enkele jaren geleden begon het bestuur te zoeken naar een bekende naam. Verschillende artiesten zoals Christophe en Dana Winner waren in de running, maar uiteindelijk kwam Barbara Dex uit de bus.

“Vorige edities opteerden we altijd voor een lokale muziekvereniging uit Tielt, Aarsele, Aalter of andere naburige dorpen”, vertelt bestuurslid Luc Vandenbroecke.

“Dit speciale jubileumjaar wilden we iets grootser aanpakken. De warme stem van Barbara Dex begeleid door livemuzikanten, is een goede keuze gebleken. We merken dat onze ticketverkoop heel vlot verloopt en dat de interesse tot ver buiten Kanegem reikt. Er zijn 400 tickets beschikbaar, de maximumcapaciteit van de Sint-Bavokerk.”

“Het concert kadert in het bredere concept van Tielt Wintert. Na het optreden kan iedereen genieten van de gezellige wintersfeer. We voorzien eetstandjes en drankkraampjes. Het feest duurt tot in de vroege uurtjes”, gaat Luc verder.

Drukke afdeling

De Gezinsbond van Kanegem is een actieve en drukke afdeling. “Binnenkort komt de Sint aan huis bij Kanegemse gezinnen die zich daarvoor inschrijven. In december staan bowling en een kinderspeeltuin voor de kleintjes nog op het programma. We organiseren watergewenning en zwemlessen, in de zomer een smoefeltocht en doorheen het jaar lessenreeksen rond diverse thema’s”, besluit Luc.