Waregemse broers Balcaen nemen met hun paard Thiago Des Dunes deel aan Waregem Koerse

Straks is het weer zover. Waregem Koerse wordt dinsdagmiddag om 13.45 uur op gang geschoten. Voor Waregemnaars Wouter en Dieter Balcaen is het uitkijken naar race zeven, Prijs Rallye Waregem Steeple, omstreeks 17.30 uur. De broers maken als mede-eigenaars van de achtjarige hengst Thiago Des Dunes een grote kans op winst. “We hebben het paard gekocht in mede-eigendom met succestrainer Patrice Quinton”, klinkt het.

Voor geboren en getogen Waregemnaars Wouter (44) en Dieter (41) Balcaen wordt de 175ste editie eentje om in te kaderen. De broers maken als mede-eigenaars van Thiago Des Dunes, een achtjarige hengst, volgens trainer Patrice Quinton een grote kans op winst. Het paardensportverhaal begon vorig jaar eerder toevallig op het terras van café De Klauwaert op de Waregemse Markt.

“Door corona was de sluitingstijd vorig jaar nog vastgelegd op 1 uur s ’nachts”, vertelt Wouter. “Toen de eigenaar van café De Klauwaert ons duidelijk maakte dat sluitingstijd was aangebroken, hoorden we naast ons de naam Quinton vallen. Een wereldbefaamde naam met negen grote steeples van Waregem Koerse achter zijn naam. We raakten aan de praat en besloten om ons gesprek bij ons thuis verder te zetten. Een gezelschap van toch een twintigtal personen. Patrice Quinton was zo onder de indruk van onze gastvrijheid dat we na de Koers samen iets gaan eten zijn en dan de avond afsloten terug bij ons thuis. Dat schepte meteen een band.”

Verkoop beklonken

En die band werd tot op heden onderhouden. “Zes weken geleden bezochten we hun stallen in Normandië, Mont Saint-Michel. Daar werd de verkoop van Thiago Des Dunes beklonken. We hebben het paard gekocht in mede-eigendom met succestrainer Patrice. De keuze op deze hengst lag volledig bij Patrice. Het is een zelfgekweekt paard dat met de beste zorg wordt omringd. ‘s Morgens maken de paarden bijvoorbeeld een wandeling in het zoute zeewater. Voor ons is het sportieve leuk, maar de gezondheid van het paard primeert. We hopen dinsdag op een plaats in de top drie. Patrice ziet winstkansen voor Thiago Des Dunes. In Touquet ging hij alvast met de zege lopen. In Vittel werd hij derde.”

“Voor mijn broer en mezelf zijn dit respectievelijk de 43ste en 41ste Waregem Koerse. In geen enkel levensjaar misten we een editie. Toch vrij uniek”, besluit Dieter trots.