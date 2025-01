Waregem viert 25 jaar als stad: heel het jaar grote en kleine vieringen, met én door verenigingen

Na de fusie met Beveren-Leie, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve in 1977, keurde het federaal parlement in 1999 de aanvraag van gemeente Waregem goed om stad te worden. 2025 wordt een zilveren jubileum en dat zal niet onopgemerkt voorbijgaan. De bescheiden boerengemeente uit de jaren 1950 is niet meer te vergelijken met de stad in galop van vandaag. De kaap van 40.000 inwoners is dan ook al een tijdje een feit.

“We zijn sowieso een feeststad”, zegt schepen voor toerisme en feestelijkheden Pietro Iacoppuci. “Dit jaar wordt met het jubileum nog feestelijker dan ooit en dat gaan we vieren met jong en oud. Alle festiviteiten en communicatie zullen worden voorzien van een zilveren accent. Om deze historische gebeurtenis extra glans te geven, zal het zilveren label overal opduiken dat er uitziet als een grote zilveren munt met de opdruk ‘2000-2025, 25 jaar stad’. Stip alvast zondag 15 juni en zaterdag 21 juni aan in de agenda. Het wordt groots.”

Coming Home-concert

Op zondag 15 juni komen componist Mathias Coppens, gitarist Sam Desmet en pianist Steven Vanhauwaert, drie topmusici met internationale faam, thuis naar Waregem voor een bijzonder concert in cultuurcentrum De Schakel. Speciaal voor de verjaardag keren ze vanuit de Verenigde Staten terug naar hun geboortestad. Tickets nu al beschikbaar via www.ccdeschakel.be/cominghome

Apotheose

Tot 30 maart kunnen kunstenaars zich ook laten inspireren door het zilveren jubileum. De meest creatieve inzendingen veroveren een plaatsje in de expo Zilver, te bezoeken van 25 tot en met 27 april in het Koetshuis in park Baron Casier.

Tijdens de zomershopping op zaterdag 21 juni zal de paardenstad bruisen. Het stadscentrum zal worden ondergedompeld met straatanimatie in een niet te overtreffen feestelijke sfeer. Het volledige programma wordt opgelijst via www.waregem.be/25jaarstad