Waregem Koerse wordt duurzamer en veiliger: “Gezondheid van de paarden primeert”

Op dinsdag 29 augustus vindt de jaarlijkse hippische hoogdag plaats op de Waregemse Gaverbeekhippodroom. Het wordt volgende week de allereerste editie met herbruikbare bekers. Daarnaast past de organisatie het parcours aan voor de veiligheid van de paarden. “Ook de bodem wordt nauwkeurig bewerkt”, vertelt algemeen directeur Bram Vandewalle.

Op donderdagavond 24 augustus worden de Waregem Koerse Feesten met toeters en bellen op gang getrapt. Vijf dagen lang bouwt de sfeer stelselmatig op richting de absolute hoogdag: het sociale, zakelijke en sportieve topevent op de historische paardenrenbaan.

40.000 bezoekers

Na een geannuleerde jaargang in 2020 en een beperkte in 2021 werd er tijdens de jubileumeditie van vorig jaar opnieuw gefeest, genetwerkt, gedronken en gegokt en met hoeden geparadeerd zoals tevoren.

Ook volgende week verwacht de organisatie weer zo’n 40.000 bezoekers op de Gaverbeekhippodroom. “De nadruk ligt uiteraard op het beleven van geweldige paardentopsport, maar in een wereld in verandering wil Waregem Koerse nadrukkelijk zijn steentje bijdragen”, vertelt algemeen directeur Bram Vandewalle van de Koninklijke Waregemse Koersvereniging.

Herbruikbare bekers

“Samen met onze leveranciers willen we een duurzaam evenement creëren. Zo zal er dit jaar drank verkocht worden in herbruikbare bekers. Mede dankzij Locquet Power & Light gebeurt onze opbouw volledig op zonnepanelen en batterijen. En wie een donatie deed voor het goede doel 4Brain of een boom plantte, maakte kans om zelf te mogen deelnemen aan Waregem Koerse in een duo sulky.”

Vorig jaar kwam er tijdens de tweede hindernisren een paard ten val, waarbij het zijn rechterbovenbeen brak. De veearts nam vanwege de ernst van de kwetsuur de beslissing om het dier te laten inslapen. De honderd andere paarden raakten wel veilig aan de finish. De organisatie past het parcours voor de komende editie aan.

Dopingcontrole

“De gezondheid van de paarden primeert altijd”, gaat Vandewalle verder. “Eén hindernis werd uit het parcours gehaald. Daartegenover staat dat er een extra hindernis aan de laatste rechte lijn werd toegevoegd om de snelheid te verminderen. De hindernissen werden ook herplant zodat de paarden er beter door kunnen springen.”

Waregem Koerse werkt al jaren samen met Universiteit Gent, die alle paarden keurt. “Wanneer een paard niet fit to compete is, verschijnt het niet aan de start. Alle deelnemende paarden moeten ook kunnen bewijzen dat ze het laatste jaar goede resultaten hebben behaald en dus in goede conditie verkeren.”

“Daarnaast moeten zowel de paarden als de jockeys en drivers langs de dopingcontrole passeren. En last but not least: de bodem wordt heel nauwkeurig bewerkt om te vermijden dat die te zacht of te hard is.”