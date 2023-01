Wandelevenement Never Walk Alone voor goede doelen

Na de dood van haar man Christophe Dufoort (42) heeft weduwe Isabel Steelandt (41), op de foto met haar drie kinderen Jolien (11), Mathias (7) en Amelie (14), samen met een lotgenote de vzw Never Walk Alone opgericht.

Met die vzw organiseert ze op zondag 19 februari een wandelevenement met start en aankomst op de stedelijke kinderboerderij aan de Ieperse Heerweg. Er is vrije start tussen 10 en 13 uur voor trajecten van naar keuze 5, 8 of 15 kilometer. Deelnemen kost in voorverkoop 7 euro (kinderen 3 euro), drankje en versnapering inbegrepen (de dag zelf 8 en 4 euro). De winst gaat integraal naar twee goede doelen: de vzw Missing You en de vzw Odos (Ouders die Opnieuw Starten). Voor alle info en inschrijvingen: neverwalkalone1124@gmail.com. (foto JS)