Wandelen en wijn proeven tijdens vierde editie van de Ravenstein Winetrial

Met start en aankomst op Wijndomein Ravenstein op de flanken van de Amerikaberg in Kruiseke, bij Wervik, is er zondag 27 augustus de vierde editie van de Ravenstein Winetrail. Dat is een gezellig wandel- en winetasting event. Je wandelt 6 of 10 kilometer langsheen de glooiingen van de Amerikaberg, de Leiestreek en de wijngaarden van domein Ravenstein. Het parcours is grotendeels onverhard en onderweg proeven de deelnemers een aantal wijnen uit het Ravenstein assortiment.

Op iedere tussenstop kunnen de deelnemers een andere wijn of vers Ravenstein druivensap proeven. En daar hoort ook Flandrien kaas bij. Op de gezellige binnenkoer van het wijndomein kunnen de wandelaars uit het assortiment Ravenstein nog een glaasje van hun favoriete wijn degusteren.

Vrije start tussen 10 uur en 14.30 uur, het parcours is volledig bepijld.

Vooraf inschrijven

Er wordt alvast gevraagd vooraf in te schrijven. Deelname kost 22 euro voor leden Wandelsport Vlaanderen en 24 euro voor niet-leden. Alle deelnemers ontvangen aan de finish een uniek Ravenstein wijnglas als aandenken.

Door het EK duatlon, met start en aankomst in Menen, is het wijndomein alleen bereikbaar via de A19 afrit 2A Wervik/Geluwe, daarna de expresweg N58 volgen tot aan de Oude Beselarestraat. (EDB)