Walter Kemseke won 40 jaar geleden als laatste Waregemnaar de Grote Steeple Chase: “Het was spannend na mijn gewaagde uitspraak”

Dinsdag 30 augustus 1983. Jockey René Bouteloup vliegt met Piggy Wiggly naar de overwinning tijdens de Grote Steeple Chase van Vlaanderen. Eigenaar Walter Kemseke glundert na de historische zege en komt als Waregemnaar op de prestigieuze erelijst terecht. Veertig jaar later is hij nog altijd de laatste inwoner die dat kunstje klaar wist te spelen. “De dag voor de wedstrijd bleef mijn paard nog voor de Ierse berm staan.”

Walter Kemseke is ondertussen 87 jaar. Hij woont samen met zijn vrouw Francine Vanlaere (79) in de Holstraat, tegenover de bibliotheek, op een boogscheut van de Gaverbeekhippodroom. De kranige senior maakte tijdens zijn professionele carrière wereldwijd faam met een gerenommeerd vleesbedrijf. Maar ook buiten de werkuren liet hij van zich horen. Op enkele decennia tijd won hij meer dan 300 paardenrennen in binnen- en buitenland. Als Walter Kemseke en Francine Vanlaere arriveerden, dan wist men dat het menens was.

Winnen deed hij met verschillende paarden. Chery Boy zal hij nooit vergeten. Ook Piggly Wiggly niet, die Kemseke omschrijft als een van zijn beste renpaarden ooit. Al helemaal onsterfelijk werd de stevige viervoeter toen hij naar de overwinning snelde in het topnummer van Waregem Koerse. “De mensen spreken er nog van, Piggly Wiggly is een legende”, vertelt Walter.

Piggly Wiggly en Walter Kemseke winnen Grote Steeple Chase van Vlaanderen 1983. © gf

Romeinse militairen

“Onlangs waren hier in de straat enkele mensen van de stedelijke groendienst aan het werk”, pikt vrouwlief Francine in. “Toen een oudere werknemer ons herkende, vertelde hij het verhaal van Piggly Wiggly aan zijn jongere collega. Het is een naam die bij de oudere Waregemnaars in het geheugen gegrift staat.”

Walter zijn vader had enkele dravers, het paardenrennen werd hem zo met de paplepel ingegoten. Ook Francine haar pa investeerde in renpaarden. “Een van mijn eerste dieren die ik zelf kocht was de volbloed Piggly Wiggly”, weet Walter. De bruine hengst zijn kwaliteiten kwamen snel bovendrijven. “In het jaar 1983 liep hij bijzonder sterk. In het Franse Argentan won hij de steeple, ook in Rome was hij de beste, zelfs tegen enkele militairen. Toen hij in de prestigieuze steeple van Saumur tweede werd, begon ik te geloven in winst op Waregem Koerse.”

Piggly Wiggly tijdens wedstrijd in Rome in 1983. © gf

Straffe taal

Walter deed toen in Frankrijk een forse uitspraak. “‘Wie mij klopt in Waregem, wint’, zei ik. Het was straffe taal. Maar ik had dat gevoel.” Op dinsdag 30 augustus 1983 blies jockey René Bouteloup met Piggy Wiggly de tegenstand omver. Walter Kemseke won de Grote Steeple Chase van Vlaanderen. Een dag die hij en Francine nooit meer vergeten. Het echtpaar is helder van geest en kan zich die bijzondere dag nog erg gedetailleerd herinneren.

“Een koers met een eigen paard is altijd spannend, maar die dag stonden de zenuwen erg gespannen, zeker na mijn gewaagde uitspraak in Saumur. Tijdens de training op maandag bleef Piggly Wiggly voor de Ierse berm staan, hij twijfelde. Toen zei ik tegen de jockey dat hij tijdens de wedstrijd niet als eerste aan het obstakel mocht komen, zodat het paard de andere viervoeters zou volgen en er zonder problemen ging overspringen. En dat klopte. Kort na de Ierse berm namen ze de leiding en wonnen ze op een fenomenale manier.”

Piggly Wiggly in volle actie tijdens de cheeple chase in Rome in 1983. © gf

Draaimolen

“Het was een kinerdroom die uitkwam. Bij de aankoop van mijn eerste paard wou ik de steeple in Waregem winnen, dat was mijn doel.” Piggly Wiggly stierf twee jaar later na een zware valpartij. Walter hoopte samen met alle stadgenoten dat hij het kunstje eens zou herhalen. Maar dat lukte nooit meer. “In 1995 was ik er heel dicht bij, maar ik ben toen bestolen geweest”, vindt hij.

Kemseke wist gaandeweg welk paard geschikt was voor een zware wedstrijd als de steeple chase. “Dat is zeker het geval in Waregem. Om hier te winnen moet een paard heel goed kunnen springen, een goede fond hebben om de inspanning lang vol te houden, en vooral kort kunnen draaien. De hippodroom van Waregem is een vrij kleine piste. De Fransen noemen het een tourniquet, een draaimolen.”

WK wielrennen

“Het is draaien en optrekken. Ik zag onlangs het wereldkampioenschap wielrennen in Glasgow, en moest aan de Gaverbeekhippodroom denken. Het was daar ook draaien en keren en na iedere bocht fors accelereren. Een diesel zou er niet winnen, die wint ook niet in Waregem.”

Francine en Walter zagen de belangstelling voor het paardenrennen in de volgende decennia afnemen. “De sport is in veel landen gedegradeerd. De beste tijd van het paardenrennen is voorbij. Gelukkig hebben wij een fantastische periode meegemaakt. We hebben heel Frankrijk doorkruist, en ver daarbuiten.” Walter volgt nog dagelijks koersen op zijn iPad. “Ik schrik telkens van de lage prijzenpot, en die moeten ze dan nog verdelen.”

Zware afterparty

De laatste drie edities van Waregem Koerse volgde Walter op televisie. “Ik heb een nieuwe hartklep gekregen en een tijd met een hernia gesukkeld. Recent had ik een zware spierscheur, dus blijf ik opnieuw thuis.” Francine is wel van de partij, samen met de kinderen.

Van de zware afterparty in hun straat schrikken ze niet. “Het café naast onze deur mag ons terras gebruiken, we steunen de horeca volledig tijdens de feesten. Met de luide muziek tot een gat in de nacht hebben we ook geen enkel probleem, dat nemen we er met plezier bij.”