Wakken Swingt in het teken van Prins Mauro

De organisatie van het festival Wakken Swingt heeft het hart op de juiste plaats. Op de tiende editie zaterdag 8 juli op de Wapenplaats zal er bijzondere aandacht gaan naar Mauro Myny (3), de kleinzoon van presentator Yves Myny. Het jongetje heeft de ziekte van Duchenne en zijn familie houdt een inzamelactie om een rolstoelbus en medicijnen voor hem te kunnen voorzien, want de overheid komt in ons land niet tussen in die kosten.

Het is alweer tien jaar geleden dat Wakken voor het eerst swingde. Toen stond Paul Severs op het podium tijdens het gezellig dagfestival. “Het jaar ervoor zaten we in september met enkele vrienden kermis te vieren in toenmalig café Het Schaak toen het idee voor het festival ontstond”, zegt bestuurslid en schepen Gunther Simoens. “Negen edities volgden, en heel wat grote namen uit de Vlaamse showbizz stonden hier op de planken. We houden vast aan het concept van een gezellige avond uit met de hele familie. We voorzien een kinderdorp met springkastelen, verschillende spelen en een ballonclown, en voor zowel jong als oud bakken ambiance.”

Rolstoelbus

Extra speciaal is dat het festival wordt opgedragen aan Mauro Myny, de kleinzoon van presentator Yves Myny, die al vijf jaar alle optredens aan elkaar praat en de avond in goede banen leidt. “Daarom willen ook wij Prins Mauro, zoals de jongen genoemd wordt, een hart onder de riem steken. Op 8 juli zullen de aanwezigen aan de drankkaartenstand vrijwillig een donatie kunnen doen voor Prins Mauro”, aldus Gunther.

De organisatie van Wakken Swingt steunt dit jaar Mauro. © gf

Yves is meer dan blij met het initiatief. “Pas recent kwam aan het licht dat Mauro de ziekte van Duchenne heeft. Daarbij sterven zijn spieren beetje bij beetje af en worden ze weefsel. Op dit moment kan hij nog goed stappen, maar dat zal verminderen. Ook de levensverwachting is niet zo hoog. Sommigen worden vijftien jaar, anderen dertig. Er is wel degelijk medicatie beschikbaar, maar enkel in Denemarken en België wordt dat door de overheid niet terugbetaald. We willen in eerste instantie een rolstoelbus voor Mauro kunnen kopen. Die kost maar liefst 70.000 euro. Verder zamelen we ook geld in om zijn medicatie te kunnen blijven betalen. Binnen twee weken hebben mijn zoon Renaat en schoondochter Leila ook een afspraak met gezondheidsminister Frank Vandenbroucke. Maar dit gebaar van is sowieso al fantastisch”, besluit Yves. (vadu)

Tickets kosten 10 euro in VVK via www.wakkenswingt.be. Kinderen onder de 12 jaar gratis. De deuren openen om 18 uur. Mauro steunen? www.steunactie.nl/actie/steun-prins-mauro-in-zijn-strijd-tegen-de-ziekte-van-duchenne/-22332.