Wakken Smelt pakt uit met wandeltocht en avondmarkt: “We ondersteunen drie broodnodige goede doelen”

Wakken Smelt, het jaarlijkse evenement ten voordele van de Warmste Week, is op zaterdag 2 december aan een nieuwe editie toe. Op het programma staan traditiegetrouw een wandeltocht en een gezellige avondmarkt.

Het epicentrum voor Wakken Smelt ligt opnieuw in het Hondiuspark in Wakken. “De wandelsneukeltocht start aan het Kloosterhof, wat anders is dan vorige jaren”, vertelt Aniek Van de Velde. “Wandelen kan tussen 17 en 19 uur. Harmonie Kunst & Deugd zal voor een aangepaste muzikale sfeer zorgen. De sneukeltocht gaat langs verschillende stopplaatsen, bemand door plaatselijke verenigingen. Deelnemers worden verwend met lekkere hapjes en drankjes, aangepast voor groot en klein. De tocht van vijf kilometer doorheen Wakken eindigt aan het Hondiuspark.”

Aan het Hondiuspark gaat een gezellige avondmarkt door. Tal van verenigingen uit Groot-Dentergem zullen er een standje bemannen. Sinterklaas en zijn pieten komen langs en DJ Woestie zal opnieuw plaatjes draaien. “We ondersteunen dit keer drie goede doelen”, vertelt Aniek.

Strijd tegen kinderarmoede

“Pelicano strijdt al langer tegen kinderarmoede en zorgde eerder dit jaar nog voor een boterhammendozenactie in De Wegwijzer. Boven De Wolken voorziet fotosessies voor sterrenouders, die hun kindje verloren hebben tijdens de zwangerschap, bij of net na de geboorte. Ze vervullen de wensen van ernstig ziekte kinderen en hun families door prachtige fotografie. Ze leggen momenten van liefde, vreugde en kracht vast in een tijd die vaak moeilijk is. Tot slot geven we graag een duwtje in de rug voor Prins Mauro Myny, de jongen die strijdt tegen een zeldzame stofwisselingsziekte en van wie de grootouders van hier afkomstig zijn.”

Wandelen en sneukelen kan door het aankopen van een kaart. Volwassenen betalen 10 euro en kinderen jonger dan twaalf jaar slechts 5 euro. De plaatsen zijn beperkt. Kaarten zijn te koop via Bakkerij Adams, Café Flandria, Bij Greta, A Laz Coeur de Ste Cécile of bij de bestuursleden.

(VD)