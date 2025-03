Waarom festival Leffingeleuren na al die jaren gewoon standhoudt: “Een doordachte strategie”

Verschillende festivals in ons land, ook in West-Vlaanderen, leggen minstens tijdelijk de boeken neer. Vaste waarde Leffingeleuren vindt wel plaats zoals gewoonlijk. “Maar laat ons de stopzetting van de festivals niet veralgemenen”, waarschuwt Lode Pauwels van De Zwerver.

In 2026 zal Leffingeleuren maar liefst vijftig jaar bestaan. Na een creatieve ommezwaai zo’n tien jaar geleden zet de organiserende vzw De Zwerver meer in op nog te ontdekken bands uit binnen- en buitenland. Hoe kijken zij naar de stopzetting van festivals her en der?

“Er zijn altijd golven geweest waarin festivals opkomen en weer stoppen. Ik herinner me dat er eind jaren negentig ook nogal wat festivals ophielden te bestaan, maar eveneens in de jaren 2013 en 2016”, zegt artistiek leider Lode Pauwels van De Zwerver. Rock Ternat stopte bijvoorbeeld in 2013 en keerde in 2021 terug, om er nu opnieuw mee te stoppen. Het Oudenaardse Feest in het Park trok de stekker eruit in 2015. “Ook wij maakten in 2015 een denkoefening. Deels om financiële redenen, vooral omwille van het creatieve aspect. We wilden niet altijd dezelfde bekende bands programmeren die je ook op andere festivals in België op het podium zag”, zegt Pauwels.

Vrijwilligers

“Laat ons opletten met veralgemenen: de reden waarom een festival ermee stopt, kan heel uiteenlopend zijn. Het zijn ook heel verschillende genres die ermee stoppen. De concurrentie is heel groot, het boeken van bands is duur en ook de productie lees: het huren van alle materiaal kost veel. Het is echter niet de schuld van de bands dat alles duur is. Voor veel artiesten brengt online streaming niet veel op en moeten de inkomsten komen van de verkoop van merchandising na optredens T-shirts, truien, cd’s en vinyl. Daar vallen wel mooie inkomsten mee te scoren, al wordt dat niet vaak gezegd.”

“Door onze beperkte kosten kunnen we meer investeren in de bands”

“Een reden dat sommige festivals het moeilijk hebben, is omdat ze vaak volledig door vrijwilligers worden gedragen. Dat zijn mensen die na hun uren bezig zijn met de organisatie. In ons geval is dat anders: we zijn een professioneel team dat de uitbating van café en muziekclub De Zwerver verzorgt, weliswaar aangevuld door een team van zo’n 400 vrijwilligers voor en tijdens Leffingeleuren. Het hele jaar door kunnen we met het festival bezig zijn. Zodra een editie voorbij is, start de voorbereiding van de volgende editie al meteen. We staan constant in contact met boekingsagenten en bands.”

Beperkte kosten

Leffingeleuren heeft nog een voordeel: de al bij al beperkte huur van infrastructuur en materiaal. “We zijn op dat vlak een uitzondering. Café De Zwerver en de muziekclub zijn al twee podia. Daarnaast hebben we een dj-booth en klein buitenpodium, Busker Stage, dat we met eigen materiaal hebben gemaakt en meerdere jaren kunnen gebruiken. Ook dat maak financieel een verschil. Alleen de grote Apollo-concerttent moeten we huren. We laten ook geen dure containers aanrukken om als kassa te fungeren, maar zetten zelf omgebouwde caravannetjes in. Toch ontsnappen we niet aan de huur van bijvoorbeeld toiletten of elektriciteitsgroepen. De backstage is de dorpsschool van Leffinge, wat ook een verschil is met landelijke festivals die een waar artiestendorp moeten bouwen en infrastructuur moeten huren. Dit alles was een bewuste denkpiste, waardoor we iets meer kunnen investeren in bands. Ook het feit dat we een gratis festivalgedeelte hebben, is een doordachte strategie: volk trekt volk, en ook dat zorgt voor sfeer en ambiance.”