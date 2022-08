Waardamme swingt er een weekend op los

Onder het thema Warmdamme Swingt 2022 starten de dorpsfeesten op donderdag 25 augustus met een kaart- en Rummikubwedstrijd in een organisatie van de 60-plussers.

Zaterdag 27 augustus is er Schapenrock Summer-editie. Het zomerfestival dat ooit ontstond op een schapenweide en zijn naam daaraan dankt is aan zijn derde editie toe. De start is voorzien omstreeks 18.30 uur en er is een gratis optreden om 20.30 uur. Meer info vind je op www.facebook/schapenrock.

Zondag 28 augustus heeft de Koninklijke Harmonie Deugd Baart Vreugd het dorpsplein gereserveerd met om 10.30 uur de torenworp. Een halfuur later spelen ze hun aperitiefconcert met daarop aansluitend de jaarlijkse BBQ. (GST)