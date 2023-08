Waaghalzen storten zich naar beneden tijdens De Geestige Koerse in Waregem: “Dit is de max”

De zondag van de Waregem Koerse Feesten telt er sinds vorig jaar een nieuw topevent bij. De Geestige Koerse lokt ook bij de tweede editie meer dan 1.000 toeschouwers naar De Geestige Put langs de Caseelstraat. Die smeren de keel, genieten van het zand onder hun voeten en supporteren voor een 70-tal waaghalzen die zich naar beneden storten.

De Geestige Koerse volgt het concept van het populaire tv-programma ‘Te land, ter zee en in de lucht’, waarbij deelnemers met zelfgemaakte voertuigen een parcours dienden af te leggen, of dat toch probeerden. De organisatie van aqua- en adventurepark De Geestige Put werkt voor het tweede jaar op rij samen met Bakkerij Molly om een uitdagend drijvend tracé aan te leggen op de vijver langs de Caseelstraat.

Creatieve fiets

Zo’n 70 enthousiastelingen kropen zondagnamiddag op het platform van waar ze zich op hun creatieve fiets of ander transportmiddel naar beneden stortten. De bedoeling is om zo snel mogelijk de bel te doen beieren, die aan het eind hangt. Maar het gladde parcours en de obstakels maken dat niet evident.

Teletubbies

Joran Barra (20) uit Wakken en Waregemnaar Emiel Goemaere (19) vielen met hun tandem in het water. “Het is de eerste keer dat we deelnemen. Volgend jaar komen we zeker terug, dit is de max”, klinkt het bij de vrienden. Niet enkel de fietsen werden gedecoreerd, ook heel wat kandidaten dosten zich uit. Emiel en Joran kwamen verkleed als de Teletubbies. “We hebben zo ook al eens deelgenomen aan een gocart-race.”

Na de laatste poging vindt rond 18.30 uur de prijsuitreiking plaats. “Degene met de snelste tijd wint een viparrangement bij Zulte Waregem, ook de tweede en derde ontvangen een prijs”, vertelt mede-organisator Sebastien Vandeputte. “De deelnemer met de meest originele fiets keert ook niet met lege handen huiswaarts.”

Afterparty

Vorig jaar mocht de organisatie 1.200 bezoekers verwelkomen. “Dit jaar hebben we ruimte voor 1.500 man. We hebben het domein iets groter gemaakt en het podium verplaatst.” Na het avontuurlijke luik volgt een afterparty met onder meer Michiel Cnudde en Monsieur B.