W-Festival strijkt voor de derde keer neer aan Klein Strand in Oostende: “Dat zicht op zee blijft uniek”

Voor het derde jaar op rij strijkt het W-Festival neer op het Klein Strand in Oostende. Het festival brengt de bezoekers terug naar de jaren ’80. De organisatie kon ook nu weer enkele kleppers strikken. Zo staan onder andere Björn Again, de Village People, Nena, The Human League, Wet Wet Wet en Natalie Imbruglia er op het podium. “We verwachten zo’n 30.000 bezoekers”, zegt organisator Erik De Ridder.

Wie nog tickets wil voor het W-Festival in Oostende zal snel moeten zijn. Op zaterdag is het festival ondertussen helemaal uitverkocht. Voor vrijdag en zondag zijn er wel nog tickets beschikbaar, al is zondag al voor 98 procent uitverkocht en ook voor vrijdag ging ruim 90 procent van de tickets de deur al uit. Het bewijst dat de muziek van de jaren ’80 nog steeds erg populair is. W-Festival streek voor het eerst neer in Oostende in coronajaar 2020 en groeide in drie jaar tijd uit tot een topfestival aan de kust.

Zicht op zee

Het Klein Strand vormt net zoals de voorbije twee jaar het decor voor het festival. “Dat zicht op zee blijft uniek”, zegt organisator Erik De Ridder. “Net dat maakt dit festival zo speciaal, naast de muziek en de topoptredens natuurlijk. We zijn ondertussen al ruim een week bezig met de opbouw en we staan er telkens van versteld welke taferelen we hier te zien krijgen. Fantastisch is dit.”

De voorbije jaren kwamen onder andere The Jacksons, Ronan Keating en heel wat andere topartiesten uit de jaren ’80 en ’90 langs. En ook nu werd weer voor een fantastische line-up gezorgd. “Op het hoofdpodium krijgen we opnieuw heel wat topartiesten met daarbij enkele die ook de voorbije jaren al ons podium mochten sieren”, gaat het verder. “Zo krijgen we vrijdag onder andere de Village People die met hun Y.M.C.A. een wereldhit scoorden, maar ook de ABBA tribute band Björn Again. Op zaterdag krijgen we onder andere The Human League – bekend van de hit Don’t you want me -, Nena – bekend van 99 Luftballons – en Wet Wet Wet. Zondag wordt het festival afgesloten met onder andere Natalie Imbruglia, The Cardigans.”

Geen hoofdpodium, maar overdekte tent

De grootste verandering dit jaar is dat het hoofdpodium geen open podium meer is, maar een overdekte tent. “Dat geeft het weer de kans niet om roet in het eten te gooien”, duidt De Ridder.

“Op uitdrukkelijke vraag van het publiek hebben we ook een tweede podium. De Bat Cave Stage herbergt de new wave & underground acts van vroeger en nu. We geven ook extra aandacht aan toegankelijkheid. We voorzien een houten planken weg zodat alle delen van het festival toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Er zijn bovendien voldoende toegankelijke sanitaire voorzieningen op het terrein en er is een rolstoelpodium. We zijn daar vrij uniek in. Bovendien mag elke persoon met een rolstoel een begeleider meebrengen, gratis. Het brengt een grote kost met zich mee. Zeker op het strand is het niet evident, maar we slagen er wel in.”