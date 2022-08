W-Festival strijkt vijf dagen lang neer in Oostende: “Grote bands boeken verloopt steeds vlotter”

W-Festival strijkt van 24 tot en met 28 augustus voor de tweede keer neer op het Klein Strand. Het festival heeft opnieuw een line-up om duimen en vingers bij af te likken. “We hebben een fijne mix van alles wat de jaren 80 en 90 te bieden heeft”, klinkt het.

Van woensdag 24 augustus tot en met zondag 28 augustus trekken opnieuw verschillende topartiesten naar Oostende voor een nieuwe editie van W-Festival. Met The Jacksons, Ronan Keating, Nena, The Human League en heel wat anderen, stonden vorig jaar al kleppers op het podium.

Organisator Erik De Ridder kijkt uit naar het meerdaagse muziekfestival in Oostende. “Zoiets mogen doen op deze unieke locatie is fantastisch”, vertelt Erik. “Het strand is een moeilijke locatie om een festivalsite op te bouwen, maar eens die er staat en je ziet dat zicht op zee, dan vergeet je alle voorgaande zorgen. En de weergoden zijn ons dit jaar goed gezind. Daar waar vorig jaar een strakke wind stond en we her en der regenvlagen over ons heen krijgen, krijgen we volgens alle weermodellen mooi weer. Niet te warm, niet te koud en de zon: dat maakt een festival af.”

Veertigtal bands

Ook dit jaar belooft het opnieuw een topfestival te worden met artiesten zoals UB40 en Londonbeat, maar ook muziek van bij ons met Jo Lemaire en Soulsister: zo’n veertig bands in totaal. “We hebben ondertussen een bepaalde reputatie opgebouwd in de scene van muziek van de jaren 80 en 90 en dat maakt het al iets gemakkelijker om bepaalde bands te strikken”, verklaart Erik. “Grote bands als diegene die door ons geboekt worden zijn vaak op hun hoede, maar eens ze je kennen, kom je er gemakkelijker bij. We merken dat het boeken elk jaar beter gaat. W-Festival is ondertussen een grote naam geworden in de festivalwereld en dat zorgt ervoor dat alles wel veel vlotter gaat. Naast de topbands uit het buitenland hebben we ook weer wat toppers uit eigen land weten te strikken zoals Jo Lemaire, The Kids en Soulsister: allemaal bands die nu nog steeds hun aanhang hebben en nog steeds optreden. Daarnaast hebben we een fijne mix van alles wat de jaren 80 te bieden heeft. Er is voor ieder wat wils aanwezig.”

De weergoden zijn ons dit jaar goed gezind: niet te warm, niet te koud, met zon

Uitstekende foodtrucks

Om de honger te stillen, koos Erik voor kwaliteit. “We hebben wat goed te maken ten opzichte van vorig jaar”, is Erik eerlijk. “Vorig jaar was het eten minder goed geregeld en dat willen we dit jaar goedmaken door kwaliteit te bieden. Alle foodtrucks die op W-Festival aanwezig zijn, zijn de top binnen hun eigen specialiteit. Er is voor iedereen wat: van hamburgers over pizza tot pasta, maar ook vegan en veggie. We draaiden al eens proef tijdens Sinner’s Day in juni en de commentaren waren lovend.”

De ticketverkoop loopt momenteel als een trein. “Vier maanden geleden zag het er anders uit, maar nu zijn we al zo goed als zeker dat we zowel woensdag en zaterdag het bordje ‘uitverkocht’ zullen moeten hangen. Er zijn nog tickets, maar geïnteresseerden zullen snel moeten zijn”, besluit Erik.

Tickets zijn te verkrijgen op www.w-festival.com