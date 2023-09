W-Festival lost nu al eerste namen voor editie van 2024

W-Festival maakte zojuist al de eerste namen bekend voor hun editie van volgend jaar. Daarbij zitten al behoorlijk wat grote namen voor de liefhebbers van een dosis nostalgie.

Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 augustus vindt de vierde editie plaats van W-Festival, op het Klein Strand in Oostende. Hoewel het nog iets minder dan een jaar aftellen is, gaf de organisatie toch al de eerste namen mee voor de editie van 2024. Zo zijn onder andere al zeker van de partij: Bonnie Tyler, Adamski en Kid Creole & The Coconuts.