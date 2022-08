Vzw Ten Distel organiseert kermisweekend

Van vrijdag 2 tot en met maandag 5 september gaat er terug een kermis door in Sint-Joris.

Vzw Ten Distel toont zich opnieuw initiatiefnemer, al krijgen ze ook deze keer veel hulp van andere verenigingen en horecazaken. Blikvanger is opnieuw de koers op rollen, die vorig jaar een enorme ambiance met zich meebracht. Vzw Ten Distel ontstond net voor het begin van de coronacrisis uit een groep mensen die activiteiten in en rond Sint-Joris willen organiseren. Na de lentekermis is de septemberkermis het volgende item op hun agenda. “We zijn nog steeds een jonge vereniging en nemen niet te veel risico’s. Wanneer we zien dat dingen goed werken, nemen we ze mee in de programmatie van de volgende activiteit”, vertelt bestuurslid Jens Lambrecht.

“Zo lag onze koers op rollen meteen weer vast”, vult Sander Cornelis aan. Die gaat dit jaar door op zaterdag 3 september. Een twintigtal ploegen kunnen inschrijven. Op vrijdag gaat het weekend van start met een wandeling, georganiseerd door de wandelclub van Beernem. Op zaterdag is er overdag een rommelmarkt, een initiatief van feestcomité Reigerlo. Op zondag organiseert wielerclub De Kasseiklievers een kinderkoers. De kermis is dus een samenwerking tussen heel wat Beernemse verenigingen. “Dat vinden we belangrijk, omdat iedereen zijn eigen expertise heeft. Neem nu Reigerlo, zij zijn het gewoon om rommelmarkten te organiseren”, vertelt Lambrecht.

Het kermisweekend kreeg voor de gelegenheid ook een nieuwe naam. “We hebben Sint-Joris Kermis omgedoopt tot Distelfeesten. Zo kunnen we onze naam aan het evenement koppelen, al krijgen we natuurlijk veel hulp van anderen.” Nog op vrijdagavond is er een walking dinner voor zo’n 170 personen. Tijdens de koers op rollen kunnen zo’n 250 mensen in de tent supporteren. In de dreef in Sint-Joris zullen ook foorkramers opgesteld staan. Zo komt er een viskraam, een schietkraam, een pottenspel en een frietkot. Op maandag wordt het feestweekend afgesloten met een seniorennamiddag. (AVH)

Info: www.vzwtendistel.be