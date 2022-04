Vzw ‘t Pensionaat organiseert unieke tentoonstelling op Erfgoeddag in Abele: “244 unieke schoolkaarten te zien”

Erfgoeddag maakt school. Een mooier thema kon niet gevonden worden na barre coronatijden. Bij vzw ‘t Pensionaat willen ze deze kans niet laten liggen met hun unieke locatie in Abele. In de chambrettes worden naar aanleiding van Erfgoeddag tientallen originele schoolkaarten van rond 1880 opgehangen. En er is nog veel meer te bewonderen.

Le pensionnat du Sacré Coeur of kostschool Heilig Hart. Zo noemde het Franse meisjespensionaat in het Poperings grensgehucht Abele van 1866 tot en met 1954. “Aanvankelijk startte de kostschool langs de Franse kant van het Abeleplein.

Dit in 1866, in l’Ancienne Chapelle, schuin tegenover de huidige locatie van vzw ‘t Pensionaat. De school telde toen 20 meisjes en 3 zusters van de kloosterorde Les Filles de l’ Enfant Jésus, oftewel Dochters van het Kind Jezus. Toen in 1905 de wet Combe kerk en staat scheidde, besloten de zusters aan de Vlaamse kant een school te beginnen.

Deze ging open in 1906; de school werd ook een externaat voor Belgische meisjes. Tussen beide wereldoorlogen waren er ooit 120 internen tussen 4 en 14 jaar. Met WO II kwam het verval van het Frans pensionaat. In 1954 werd het gebouw verkocht.

Achteraan kwam een graanhandel en vooraan een grenswinkel. Maar ook dit bleef niet duren, waardoor ik met mijn man Luc Deprez de kans kreeg om de vroegere school en de graanschuren te kopen. Het gebouw werd gerestaureerd.

Met vzw ‘t Pensionaat organiseren we allerhande activiteiten zoals de verzamelbeurs, diverse evenementen zoals deze Erfgoeddag en vroeger ook Buren bij Kunstenaars. Er worden rondleidingen gegeven en in ons gezellig cafee-tje Le Grand Parloir kan wat lekkers gedronken worden”, geeft Annick Clabau graag een kort overzicht van het ontstaan van vzw ‘t Pensionaat.

Unieke stukken

Luc Deprez is al heel zijn leven een Abelenaar in hart en nieren. “Samen met mijn echtgenote heb ik van alles verzameld over Abele, en dan vooral over het meisjespensionaat. We beschikken over 244 verschillende unieke schoolkaarten, met zowel tekst in het Frans als in het Nederlands.”

“Hiervan zullen er 160 opgehangen worden in de zalen en in de chambrettes. Verder tonen we ook een gehaakte boterhammenzak, een valiesje, een oude brooddoos en heel wat naaiwerkjes van rond het jaar 1900. Ook de rode tongen in stof, waarmee meisjes op de speelplaats moesten rondlopen om te tonen dat ze babbelaars waren, zullen tentoongesteld worden.”

“De meeste van deze stukken komen uit het pensionaat, maar we hebben ook materiaal verzameld uit de vroegere jongensschool van Abele, waar nu gelukkig nog de bloeiende vrije basisschool De Kleine Prins is.”

Bezieler Luc Deprez is trots dat ‘t Pensionaat tijdens de Erfgoeddag getoond kan worden.

