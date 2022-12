Vzw Stadsboerderij organiseert ‘Mustermarkt For Life’

Op zondag 18 december van 13 tot 18 uur organiseren de vrijwilligers van Stadsboerderij Kortrijk vzw een ‘goededoelenmarkt’. De locatie en de kramen van de Lokaalmarkt staan zondag ter beschikking voor iedereen die iets verkoopt in het kader van De Warmste Week.

Op de vorige editie in 2019 – voor de coronaperiode – verkochten mensen onder andere postkaarten, koekjes en vogeltaarten. Ook de opbrengst van de Lokaalbar gaat naar het goede doel.

“Het is de tweede keer dat we Mustermarkt For Life organiseren. De naam komt van Muster, het fabrieksgebouw in de Stijn Streuvelslaan waar de markt plaatsvindt. Het evenement is voor iedereen die iets verkoopt in het kader van De Warmste Week en voor iedereen die iets wil kopen om de vele goede doelen te steunen. Je trekt best wel warme kleren aan want het kan in de loods behoorlijk fris worden”, vertelt voorzitter Bart Boone.

Dit jaar zijn er een hele reeks organisaties door Studio Brussel geselecteerd waar de opbrengst van de acties onder verdeeld zal worden. “Ik vermoed dat daarom ook het aantal inschrijvingen van mensen die iets willen verkopen wat tegenvalt. Als je de organisatie niet zelf kan kiezen is het wat moeilijker om mensen te mobiliseren hun opbrengst te schenken aan een grote pot in plaats van een doel waar je een persoonlijke band mee hebt. Desondanks kijken we uit naar een gezellige ‘Mustermarkt For Life’!” zegt Bart Boone.