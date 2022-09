Vzw Inval organiseert tweedehands speelgoedbeurs in Krottegem

Wie zijn kinderen een pleziertje wil doen met de eindejaarsfeesten moet op zondag 20 november in Krottegem zijn. In de oude bibliotheek aan de OLV-Markt organiseert Buurthuis Inval voor de tweede keer een tweedehands speelgoedbeurs.

Vzw Inval is een creatief buurthuis dat sinds oktober 2019 zijn intrek heeft genomen in leegstaande gebouwen eigendom van Stad Roeselare op de OLV-Markt in hartje Krottegem. Het doel van de vzw is om een bruisende en culturele ontmoetingsplek te zijn.

De speelgoedbeurs is een unieke kans om betaalbaar speelgoed aan te kopen net voor Sinterklaas en de feestdagen. De toegang is gratis. Het buurthuis zorgt tijdens de beurs voor sfeer, bar en muziek.

Ook de standen zijn gratis. Iedereen die graag tweedehandsspeelgoed wenst te verkopen kan een stand reserveren door te mailen naar invalvzw@gmail.com en dit tot ten laatste 14 november. Vorig jaar waren alle standen volzet, dus snel zijn is de boodschap!