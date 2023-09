VZW Den Bunker zoekt standhouders voor Kerstmarkt: “Speciale jubileumeditie”

Voor de tiende editie op zaterdag 9 december van hun kerstmarkt, is VZW Den Bunker nog op zoek naar standhouders. Vorig jaar pakte de vereniging uit met een recordeditie die meer dan 5.000 mensen naar het centrum van Oedelem lokte, dit jaar willen de organisatoren er opnieuw een succes van maken.

Tien jaar geleden boksten een aantal vrienden voor het eerst een kerstmarkt met een dertigtal standhouders ineen. Nadien werd de werking geformaliseerd met een officiële vzw en volgden tal van andere activiteiten. Van de uitzendingen van het EK en WK voetbal op groot scherm tot de zeepkistenrace, keer op keer zorgde Den Bunker voor sfeer en ambiance in en rond Oedelem.

Enkele extra’s

De vorige editie groeide uit tot de grootste eendaagse kerstmarkt van Vlaanderen. Aangezien de vereniging in 2023 tien jaar bestaat, pakt Den Bunker uit met een aantal extra’s. “We zullen zorgen voor meer straatanimatie dan ooit en focussen dit jaar op muziek als centraal thema. Er komt een koor en een piperband zal voor gepaste ambiance zorgen. Daarnaast is er natuurlijk ook kerstsfeer en bijpassende muziek. Bovendien gebruiken we opnieuw de kerk, waar het vorig jaar over de koppen lopen was”, vertelt voorzitter Jan De Loof.

Geen indexering

Zowel bij de foodtrucks als standjes voor ondernemers, verenigingen en kleine start-ups zijn nog plaatsen vrij. “Vorig jaar telden we er 150 en elk van hen was meer dan tevreden met de opkomst. We indexeren onze prijzen voor het zesde jaar op rij niet, omdat we iedereen de kans willen geven om hier met materiaal te staan. Zo benadrukken we opnieuw onze steun voor verenigingen, voor wie een hogere standbijdrage moeilijker zou liggen. Dat is natuurlijk onmogelijk zonder sponsoren, waar we heel dankbaar voor zijn”, gaat de voorzitter verder.

Wie zich wil inschrijven met een stand, kan dat online via www.denbunker.be. Voor extra info kan je terecht bij Jan De Loof (vzwdenbunker@outlook.be of 0472 52 02 22).