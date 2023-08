Vzw Den Bunker maakt zich op voor tweede editie van zeepkistenrace

Oedelemberg verandert zaterdag 26 september opnieuw in een heus festivalterrein. Vzw Den Bunker organiseert er dan voor de een tweede keer een zeepkistenrace na het uitzonderlijke succes van vorig jaar.

“Vorig jaar was het een beetje een overrompeling. We verwachtten een 500 mensen, het werden er uiteindelijk meer dan 2.000. Daar zullen we dit jaar goed op voorbereid zijn”, vertelt Stefaan Deroo van vzw Den Bunker. Ook dit jaar lijkt de zeepkistenrace opnieuw uit te draaien op een succes. “Het aantal inschrijvingen overtreft de verwachtingen. Er zijn al 26 zeepkisten ingeschreven en we worden nog dagelijks opgebeld met de vraag om in te schrijven. Er kunnen ook nog steeds mensen inschrijven. We hebben geleerd uit de evaluatie van de editie van vorig jaar en kunnen daardoor meer zeepkisten opnemen in ons programma.”

Op en rond Oedelemberg zorgt vzw Den Bunker ook voor heel wat randactiviteiten. Vorig jaar onderschatte de organisatie de opkomst van supporters, waardoor de verschillende drank- en eetstanden al snel uitverkocht waren. Dit jaar zijn er opnieuw verschillende standjes en een bar. ’s Avonds is er opnieuw een afterparty waar lokale DJ Jaywall plaatjes komt draaien. Bovendien voorzien de organisatoren in animatie voor de kinderen met vier springkastelen. “We zijn de mensen van boerderij De Bergvallei heel dankbaar dat we al hun terreinen mogen gebruiken. Zonder hen zou dit niet mogelijk zijn”, zegt Deroo overtuigend.

Categorieën

Vzw Den Bunker organiseert de tweede zeepkistenrace in drie verschillende categorieën. Zo is er een categorie voor kinderen van 7 tot 12 jaar, een voor kinderen van 12 tot 16 jaar en een voor iedereen die ouder is dan 16 jaar. “Daarnaast zijn er prijzen voor de snelste zeepkist, de meest originele zeepkist en de pechvogel van de dag”, vertelt Deroo. In totaal kan de vereniging op de dag van de zeepkistenrace rekenen op 42 vrijwilligers om alles in goede banen te leiden. Door de omvang van het evenement is ook de brandweer, ambulance en politie aanwezig. “We hopen zo’n 800 mensen te mogen verwelkomen om er een heerlijke dag van te maken”, klinkt het.

Nieuw ook dit jaar is dat Den Bunker voor deze editie samenwerkt met lokale zorginstellingen. De vereniging zet dit jaar sterk in op inclusie. “In mijn familie werken heel wat mensen in de gezondheidssector en met name bij instellingen die zorgen voor mensen met een fysieke of mentale beperking. Het kan niet de bedoeling zijn dat zij opgesloten zitten, ook zij moeten naar buiten kunnen komen. Vandaar kregen we het idee om ook hen bij onze organisatie te betrekken”, vertelt Deroo. In ruil voor hun deelname krijgen de zorginstellingen een gocart van de vereniging. “Die mogen ze naar hartenlust versieren en omvormen tot een echte gocart. Bovendien betrekken we hen nauw bij het event. Het is niet de bedoeling dat we een aparte wedstrijd voor hen opzetten, neen. Inclusie wil zeggen dat je hen opneemt in de grote massa en dat is exact wat we gaan doen.”

Inschrijven kan via inschrijvingenzeepkistenrace@gmail.com