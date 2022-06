VVV Koksijde-Oostduinkerke geeft een jaar gratis garnaalkroketten weg

De VVV Koksijde-Oostduinkerke pakt dit jaar uit met een wel erg smakelijke wedstrijd. De badplaats geeft één jaar lang gratis garnaalkroketten weg dit naar aanleiding van de Garnaalfeesten op 25 en 26 juni. Twee wedstrijdvragen bepalen wie met de prijs aan de haal gaat.

Sinds 1950 staat het laatste weekend van juni in Oostduinkerke in het teken van de Garnaalfeesten. Het evenement is jaarlijkse ode aan de zee in het algemeen en de garnaalvissers in het bijzonder. Oostduinkerke is namelijk de enige kustgemeente ter wereld waar tot op vandaag garnalen te paard worden gevangen.

“Enthousiastelingen nemen deel tussen 18 mei en 24 juni 2022. Ze zenden hun antwoorden in via dit online formulier (https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=D6aUvua4g0ic4cpmP8csN4fHxdoOkz5GgduGZkBKBcxUNkdUN0hIR0gzNTNWR0Y1T000MVVXWlI4OS4u).

Op 1 juli 2022 weten we wie de gelukkige winnaar is”, aldus de organisatie.