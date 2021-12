VV Koekelare haalt Mama’s Jasje naar de Balluchon met dank aan Noor (6)

De bekende popgroep Mama’s Jasje treedt op 11 februari van volgend jaar op in De Balluchon. De opbrengst daarvan gaat naar alle ploegen van VV Koekelare. En dat allemaal dankzij de zesjarige Noor, superfan van de groep én dochter van Koekelarespeler Stijn Metsu.

Mama’s Jasje heeft meer dan 1,4 miljoen albums verkocht en bestaat dit jaar dertig jaar. De groep rond singer-songwriter Peter Vanlaet viert dat met een nieuw album – dat ondertussen al ‘goud’ werd – en de theatertour ‘De jaren van verstand’. Met die tour staat de groep dus volgend jaar op het podium in De Balluchon.

“En dat is volledig te danken aan mijn dochter Noor”, vertelt initiatiefnemer Stijn Metsu, al jaar en dag het sluitstuk van de verdediging van derdeprovincialer VV Koekelare. “Noor is amper zes, maar ze kent het repertoire van de groep vanbuiten. Toch wel opmerkelijk, want de groep begon in de jaren 90 van de vorige eeuw succes te krijgen.”

Vriendschap

“Maar goed, ze is dus een grote fan, en toen we Mama’s Jasje eens live bezig zagen in de Ghelamco Arena, zong ze alle nummers met veel overtuiging mee. Zodanig zelfs, dat zanger Peter Vanlaet haar in de gaten kreeg. Hij zette het optreden zowaar even stop om samen met Noor enkele nummers te zingen. Dat was het begin van een vriendschap die nog altijd voortduurt. Vanaf toen gingen Noor en ik regelmatig naar hun optredens.”

“Geleidelijk aan groeide het idee om een optreden te organiseren ten voordele van alle ploegen van VV Koekelare. Vorig seizoen werd bepaald door corona, in die mate dat de competitie van het eerste elftal werd stilgelegd. Toch werd er verder getraind met de jeugdelftallen en de daaraan verbonden kosten bleven dus doorlopen, zonder dat er inkomsten tegenover stonden. Ik vond dat het tijd was om eens iets terug te doen voor VV Koekelare.”

Vergeten traditie

“Met dit optreden van een bekende groep knopen we eigenlijk ook weer aan bij een vergeten traditie. Vele jaren geleden organiseerde men hier wel meer optredens en fuiven. Vaak met bekende groepen, zoals The Scabs en De Kreuners. Ook rockfestivals werden vroeger ten voordele van VV K georganiseerd. Maar die traditie is een stille dood gestorven. Met dit initiatief hopen we ook opnieuw een beetje leven in de brouwerij te brengen – en wie weet, als het meevalt, is het wel voor herhaling vatbaar.”

(RI)