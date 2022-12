Vuurwerkdemonstratie aan de verlaagde Leieboorden in Kortrijk

We moesten niet wachten tot de feestdagen om vuurwerk te kunnen bewonderen. Vanavond vanaf 19 uur stelde Thomas Desmet (41) van de Vuurwinkel in Marke zijn collectie vuurwerk voor, met enkele nieuwe aanwinsten.

“Het is toch veel toffer om het live te zien dan in een folder.” Langs beide kanten van de Leie, tot aan de Budabrug en verder stonden toeschouwers. De vuurwerkdemo sloot af met een korte en knallende show. “In eerste instantie zie ik het eerder als het samenbrengen van mensen. We doen het speciaal vroeg, om 19 uur, zodat kleine kinderen, die op oudejaarsavond het vuurwerk niet kunnen meemaken, die nu wel kunnen bewonderen.”

Stad ondersteunde

De presentatie van de producten duurde ongeveer een halfuur met daarna nog een vuurwerkshow van een 7-tal minuten. “We waren zeer blij dat de stad het opnieuw zag zitten om deze demo logistiek en met hun communicatie te ondersteunen.”

