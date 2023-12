Vuurwerk en warme sprot deden massa toeschouwers afzakken naar Oostduinkerke

Het was drummen en op de koppen lopen op de Zeedijk van Oostduinkerke zaterdagavond.Vanaf 16 uur konden de wandelaars en de vele toeristen genieten van warme sprot met een patat in de schil of een garnalensoepje van de Orde van De Paardevissers en de Stienestekkers. Er was een vuurshow en je kon genieten van een drankje aan enkele standjes.

Honger of dorst hoefde je zeker niet te lijden. De wind was ondertussen wat gaan liggen zodanig dat het vuurwerk omstreeks 18 uur kon worden afgeschoten. Vele fototoestellen en GSM’s gingen overal de lucht om het vurig spektakel vast te leggen, want morgenavond zou het misschien niet meer kunnen lukken.