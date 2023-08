Vrijwilligers stomen praalwagens voor Blankenbergse corso klaar: “Zal een grote voldoening geven als ik onze wagen zie voorbijrijden”

Vandaag, zaterdag, prikken tientallen vrijwilligers honderdduizenden dahlia’s op de negentien praalwagens die morgen opnieuw voor een bijzonder kleurrijke corso zullen zorgen in Blankenberge. Onder hen Suzanne Fransoo (80) die de clownsmuts van de wagen ‘Le Grand Chapiteau’ in een paars kleurtje stopt.

De bloemen werden droog geplukt in het Nederlandse Zundert en arriveerden donderdagnacht in de badstad. Vrijdagmorgen werd meteen gestart met de verdeling over de verschillende loodsen waar de opbouw plaatsheeft. Ook Patrick Daems (51) is met zijn groep Klein Zundertse Heikant present. “Onze wagen ‘Freeland Festival’ telt ruim 70.000 dahlia’s. We zullen er met 30 mensen toch wel enkele uren mee bezig zijn. In Zundert groeien we als kind op met het corso. We kweken de bloemen zelf en het samen bouwen creëert een hechte band tussen ons.”

Afsluiter hoogseizoen

Peter Vandaele (58) werkt ondertussen al 32 jaar bij de groendienst in Blankenberge. “We leven ieder jaar naar de corso toe als afsluiter van het hoogseizoen. Ik neem de decoratie van twee tractoren, het toeristisch treintje en enkele oldtimers voor mijn rekening. De bloemen komen toe in bulk en ik stel zelf de bloemstukken samen. Het zijn onder meer rozen, lelies en gladiolen. Het blijft een uitdaging omdat het elk jaar anders is.”

Voor de Blankenbergse Suzanne Fransoo heeft het corso een bijzondere betekenis want haar zoon is Wim De Clerck, die verantwoordelijk is voor de stadswagen. Het is dan ook niet toevallig dat ze dahlia’s prikt op een onderdeel van die wagen. Ze wordt daarin bijgestaan door Jan Baert (71) die ook een thuiswedstrijd speelt. “Er waren blijkbaar last minute nog helpende handen nodig en wij springen bij. We zijn vrijdag om 14 uur begonnen en vanmorgen om 9 uur waren we hier terug. We schieten goed op met de werkzaamheden. Als ik morgen de stadswagen zie voorbijrijden, zal dat een grote voldoening geven.” (FVDB)