Vrijwilligers Proximus Pop-Up Arena blikken terug op zomer

Het was een drukke zomer voor de 150 vrijwilligers van de Proximus Pop-Up Arena hielpen om alles in goede banen te leiden. Ze hadden hun handen meer dan vol met de 50.000 muziekliefhebbers die deze zomer naar de Arena afzakten.

Op de foto staan 15 vrijwilligers, maar dat is maar een deel van het geheel. “Er stonden ook nog 12 mensen op de parking en mensen aan de nooduitgangen. Ik was de hoofdverantwoordelijke voor een ploeg van 30 stewards en ik denk dat we in totaal met zo’n 150 vrijwilligers waren”, zegt Philippe Verdrengh.

Zijn ploeg stond in voor de ticketcontrole en de plaatsaanduiding in de zaal en op de tribunes. Voor het optreden van Natalia was de zaal uitverkocht, dan was het alle hens aan dek en was de volledige ploeg van dertig aanwezig. ”Het was niet altijd zo, wij pasten het aantal vrijwilligers aan volgens de ticketverkoop en soms hadden we ook maar de helft nodig”; vertelt Philippe nog.

De vrijwilligers werken allemaal voor de vzw Neuropia De leden krijgen geen geld als vrijwilligersvergoeding maar wel waardebonnen waarmee ze kunnen deelnemen aan allerlei uitstappen. (PG)