Vrijdag 10 november herdenking WOI in Roeselare: “Een totaalspektakel metlokale verhalen uit de oorlog”

November is de herdenkingsmaand en dan zorgen de vaderlandslievende verenigingen en Orgelkring Adriaen Willaert elk jaar weer voor een Remembranceconcert om de slachtoffers van de twee Wereldoorlogen te herdenken.

“Het concert is eigenlijk een totaalspektakel”, legt Eric Hallein uit. “Naast orgel en zang zijn er ook projecties en neemt het woord een belangrijke plaats in. Claudine Lybeer is de gastvrouw van dienst en zal ons met dit gevarieerd programma door Roeselaarse verhalen uit de oorlog loodsen. Voor die verhalen putten we uit de vele teksten die Michiel Huyghebaert neerpende. Hij was tijdens de Tweede Wereldoorlog politieagent in Roeselare.”

“Karel Huyghebaert, zijn zoon, snuisterde in het oorlogsdagboek van zijn vader en selecteerde de teksten. Het hele dagboek brengt Karel later dit jaar uit in boekvorm. Voor de muziek zal ik zelf zorgen op de twee orgels, maar we hebben nog voor iets speciaals gezorgd. Knapenkoren zijn niet meer dik gezaaid, maar per toeval kwam ik in contact met Les Petits Chanteurs de Belgique, een jongenskoor uit Lessines. Hun gezangen worden afgewisseld met enkele slagwerkinterventies van Mathijs Lanckriet.”

Nationale hymnes

“Orgelkring Adriaen Willaert ging op bezoek in Klein Engeland, The Secret War Museum in Klerken en bracht boeiend beeldmateriaal mee dat zal worden geprojecteerd. Op het einde van de voorstelling is er natuurlijk de hulde voor de gesneuvelden en volgt de uitvoering op orgel van de nationale hymnes van Polen, Frankrijk, Groot-Brittannië en België. Afsluiten doen we met een receptie die ons door het stadsbestuur wordt aangeboden.”

Tickets voor het Remembranceconcert op 10 november om 20 uur in de Sint-Michielskerk kosten 15 euro. Leden van alle Vaderlandslievende Verenigingen van Roeselare, leden van Cultuurmakers Gezelle Roeselare en Vrije Tijdspashouders kunnen het concert bijwonen aan halve prijs. (Bart Crabbe)