Vrijdag 10 november allereerste Nacht van de Kringwinkel: Unieke late night shopping met dj’s, drag queens en gratis schmink

De allereerste Nacht van de Kringwinkel is een feit! En dat in acht verschillende Kringwinkels in Vlaanderen. “Met een avond vol beats en drankjes in een unieke setting willen we de Kringwinkel nog meer naar jongeren brengen”, zegt Jo Vanackere. De toegang is gratis.

De Kringwinkels waren vrij om deel te nemen aan de nationale actie. Er wordt vooral gemikt naar centrumsteden met een studentenpopulatie. “Kortrijk was als studentenstad uiteraard ook enthousiast om deel te nemen en ons eigen feestje te organiseren in De Kringloopwinkel in Kortrijk, de grootste kringloopwinkel van het land. Voor alle duidelijkheid, het is geen exclusief evenement voor jongeren, iedereen is welkom op onze late night shopping, maar we willen vooral hen mobiliseren naar de winkel”, vertelt Jo. Dat doet Kringloopwinkel Kortrijk met een combinatie van feest en het etaleren van nuttige, leuke spullen voor de student.

“Bezoekers mogen zich verwachten aan twee lokaal bekende dj’s – DJ Vetz en DJ 2kg Hoofdvlees – en ze kunnen zich gratis laten schminken door Bodypaint by Ellen. We plaatsen ook een photowall. Ter plaatse mogen ze gratis een “foute” outfit en accessoires kiezen en houden als aandenken. We willen een nostalgisch, kitsch sfeer creëren”, zegt Jo. Er zullen op Nacht van de Kringwinkel in Kortrijk ook twee drag queens aanwezig zijn van Chatteloe & Les Femmes.

“We hebben wel wat geïnvesteerd in een leuke avond dus we hopen op een grote opkomst. Als het concept aanslaat, zijn we van plan dit jaarlijks te organiseren”, besluit Jo.